Vnučka Janka Lehotského hviezdi na Markíze: Aha, aká z nej vyrástla kočka!

BRATISLAVA - Z malého dievčatka vyrástla krásna slečna a zdá sa, že talent zdedila nielen po svojej známej mame herečke Ele Lehotskej (49), ale aj slávnom dedkovi, hitmakerovi Jankovi Lehotskom (75). Reč je o Anne Lei Pokornej (19), ktorá hviezdi v úspešnom markizáckom seriáli Pán profesor. Spoznali by ste ju?

Nedávno na televízii Markíza odštartovali aj nové časti seriálu Pán profesor. Popri stálom obsadení sa tentokrát divák stretáva aj s úplne novými tvárami. Jednou z nich je aj, dnes už mladá krásna žena, Anna Lea Pokorná. Tá je vnučkou obľúbeného speváka a skladateľa Janka Lehotského a dcéra slovenskej herečky Eli Lehotskej.

Je teda zrejmé, že očarujúca tínedžerka Anna Lea mala po kom zdediť talent, i keď sama tvrdí, že by radšej bola na tej druhej strane, ako režisérka. „Najviac ma láka filmová réžia, ktorú by som chcela študovať v Čechách. Možno však ostanem aj pri herectve, vôbec by som sa nenahnevala,“ popísala svoje túžby Anna Lea.

Pred kamerou však nie je žiadnym nováčikom, keďže už v minulosti sa objavila v niektorých markizáckych seriáloch, ako sú Sestričky, Rodinné prípady a pod. Avšak rola v Pánovi profesorovi je pre ňu najvýraznejšia. „Pán profesor je moja najdlhšie rozvíjaná postava. Dalo by sa teda povedať, že zatiaľ aj moja najväčšia,“ prezradila vnučka hitmakera Janka Lehotského.

„Keď som dostala správu, že som bola vybraná do seriálu, doslova som skákala od radosti. Na druhej strane som bola v strese, pretože seriál Pán profesor je medzi mojimi vrstovníkmi vnímaný tak, že možnosť zahrať si v ňom je veľkou poctou,“ povedala Anna Lea, ktorá sa z roztomilého modrookého dievčatka doslova premenila v krásnu kočku. Veď posúďte sami ako jej to pristane.

