Ťažké počatie bábätka: Známa Slovenka (40) podstupuje UMELÉ OPLODNENIE!

BRATISLAVA – Počatie bábätka je veľmi citlivá téma pre ženy. Hlavne pre tie, ktorým to prirodzenou cestou nejde a musia sa obrátiť na odborníkov. Umelé oplodnenie sa rozhodla podstúpiť aj známa Slovenka, ktorá sa tým netají a verejne o svojej ceste začala rozprávať. TOTO ju čaká!

Eva Cifrová je momentálne známa ako bývalá playmate. Do pamäti ľudí sa vryla hlavne vďaka svojej peknej tvári a bujnému poprsiu. Aj keď blondínka na svoj vek vôbec nevyzerá, svoju kariéru už dávno ukončila a miesto v tejto sfére prenechala mladším kolegyniam. Dnes sa fotí už iba na sociálne siete a teraz sa fanúšikom zverila aj s novinkou, ktorú nikto nečakal. Chce sa stať matkou!

Mnoho žien sa netají tým, že museli podstúpiť umelé oplodnenie, aby sa im splnil najkrajší sen v ich živote. Jednou z nich je aj spomínaná playmate, ktorá už začiatkom leta sľúbila svojim fanúšikom, že sa s nimi podelí o svoju cestu ohľadom IVF (In vitro fertilizácia). Sľub dodržala a na Instagram pridala začiatok liečby aj s kompletným vysvetlením.



Je zrejmé, že prirodzená cesta k splodeniu dieťatka u nej nefungovala, ako mala, a tak sa bývalá playmate rozhodla zveriť do rúk lekárov. Po rôznych vyšetreniach jej doktori nasadili liečbu. „Dnes začínam s hormonálnou stimuláciou, tá mi bola daná na základe výsledkov krvných testov. Mám krátky cyklus, za čo som veľmi rada, keďže to potrvá iba pár dní,“ priznala otvorene.

Počas liečby, ktorú jej nasadili na klinike, bude doma a injekcie si môže pichať v domácom pohodlí. Bála sa, že vpich bude možný len do brucha. Sestričky ju ale vyviedli z omylu a upokojili ju s odpoveďou, že je možné injekciu zaviesť aj do ruky. „Nebudem si ich pichať ja sama, lebo by som asi odpadla, ale bude mi ich pichať partner,“ pousmiala sa.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram E.C.

Prsnatá kráska sa rozhodla pre potomka vo veku, ktorý by sa kedysi považoval za príliš vysoký. Nič jej však nebráni v tom mať zdravé bábätko a príkladom toho je čoraz viac žien, ktoré porodili aj v neskoršom veku. Síce ju teraz čaká dlhá cesta, ale snáď sa všetko vydarí tak, ako má. Držíme palce!