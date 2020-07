Umelé oplodnenie – in vitro fertilizácia

O umelom oplodnení alebo IVF sa najmä v poslednom období vedú aj politické debaty. Možno práve preto by bolo vhodné čo to z tejto oblasti osvetliť. Pozrite sa s nami, na postup pri umelom oplodnení, účinky i cenu.

Prvé dieťa sa po mimotelovom oplodnení narodilo v roku 1978 vo Veľkej Británii. Odvtedy na celej Zemi pomocou týchto metód prišlo na svet viac ako 5 miliónov detí. O umelom oplodnení alebo IVF sa najmä v poslednom období vedú aj politické debaty. Možno práve preto by bolo vhodné čo to z tejto oblasti osvetliť. Pozrite sa s nami na postup pri umelom oplodnení, účinky i cenu. Je táto možnosť vhodná pre každého? Treba sa niečoho báť? A ako je to s financiami? Všetko si vysvetlíme nižšie.

Ako prebieha umelé oplodnenie?

Ide o jednu z oblastí asistovanej reprodukcie. Najčastejšiu. Pri mimotelovom oplodnení (IVF) k oplodneniu dochádza mimo ľudského tela. V laboratóriu sa odborníci postarajú o splynutie vajíčka a spermie. Životaschopné embryo vložia žene naspäť do maternice. Potenciálna matka však najskôr podstúpi stimuláciu ovulácie a dozrievania vajíčok, trvajúcu 8 až 10 dní. Odobraté dozreté vajíčka sa až potom môžu spojiť so spermiami partnera, prípadne darcu.

Možné vedľajšie účinky umelého oplodnenia

Začneme výhodou – IVF má neporovnateľne vyššiu úspešnosť ako akákoľvek iná metóda liečby neplodnosti. Sú tu však aj riziká pri umelom oplodnení, o ktorých treba vedieť. Patria k nim napríklad početné modriny po prvých vpichoch hormónov, výrazná bolesť brucha a tekutina v brušnej dutine, nevoľnosť, zvracanie, trombóza... Hrozbou je zvýšené riziko karcinómu vaječníka, avšak vyplýva skôr z ochorenia samotného vaječníka, prejavujúceho sa neplodnosťou. Ďalej treba spomenúť privysokú hladinu estrogénu, v dôsledku čoho sa podľa odborníkov z massachusettskej nemocnice môžu narodiť menšie deti. Hladinu syntetického estrogénu treba preto kontrolovať.

A nakoniec, mali by ste vedieť, že spôsob, akým žena otehotnie, nemá žiaden vplyv na priebeh tehotenstva. Čiže tehotenstvo po IVF (in vitro fertilizácii) nie je v zásade rizikovejšie.

Dokedy môžem ísť na umelé oplodnenie?

Aj pri umelom oplodnení existuje veková hranica, ktorá vás určitým spôsobom limituje. A tým je 39. rok života. Ak je pár starší, hradí si liečbu v plnej výške, bez nároku na príspevok. Počet cyklov umelého oplodnenia, ktoré žena podstúpi, nie je limitovaný. Celkovo je však vek, spôsobilosť a s nimi súvisiaca šanca otehotnieť na posúdení vyšetrujúceho lekára. Všeobecne však platí, že ešte pred podstúpením tohto zákroku by sa mal pár snažiť počať dieťa prirodzenou cestou a vyskúšať odporúčané spôsoby liečby.

Na Slovensku v súčasnosti nájdete asi desiatku reprodukčných centier, kde môžete podstúpiť umelé oplodnenie (Bratislava, Košice, Žilina, Nitra, Banská Bystrica…) Podľa legislatívy môže o tento zákrok na Slovensku a v Českej republike požiadať výhradne neplodný pár. Nemusia byť manželmi. Muž sa však stane legálnym otcom dieťaťa. Teda v našich podmienkach nemôže zákonne podstúpiť umelé oplodnenie slobodná matka, žena bez partnera.

Koľko stojí umelé oplodnenie?

Keďže cena pri umelom oplodnení sa pohybuje v stovkách eur, počnúc vyšetreniami, končiac samotným zákrokom, určite uvítate informáciu, že máte nárok na príspevok. Presnejšie, preplatia sa vám všetky 3 cykly i lieky. Mali by ste však vedieť, že umelé oplodnenie hradené poisťovňou sa vás týka len v prípade, ak sú príčinou neplodnosti chýbajúce vajcovody alebo ich nezvratné poškodenie, endometrióza, idiopatická sterilita, mužský faktor sterility, imunologické príčiny sterility, endokrinné príčiny sterility, problémy so štítnou žľazou, alebo aj riziko dedičného ochorenia u dieťaťa.

