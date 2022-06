Šokujúce posledné prianie Josefa Abrháma (†82): Nechce byť pochovaný s Libuškou (†68)… TOTO je dôvod!

PRAHA - Keď sa pred tromi týždňami dostala na verejnosť informácia, že Josef Abrhám (†82) zomrel, mnohí cez slzy poznamenali, že aspoň je už s milovanou Libuškou (†68). O to šokujúcejšia je správa, že legendárny herec so svojou manželkou pochovaný nebude. Deliť ich bude 80 kilometrov... Bolo to jeho posledné prianie!

Po smutnej správe o smrti Josefa Abrháma mnohí automaticky počítali s tým, že bude pochovaný s manželkou Libuškou Šafránkovou. No nie je to tak - ich miesta posledného odpočinku bude deliť celých 80 kilometrov. Ešte prekvapivejšia je informácia, že to bolo posledné prianie samotného Abrháma.

Hercova sestra Boca pre český Blesk prezradila dôvod. „Rozhodli sa veľmi dobre. Každý chcel byť so svojimi rodičmi, ale zároveň chceli byť spolu. A to je neuskutočniteľné!“ povedala českému denníku. Libušku pred rokom tiež pochovali k jej rodičom, bolo by preto podľa nej sebecké, keby chcela, aby sa jej Josef prispôsobil.

„Keby Libuška trvala na tom, aby Pepa bol s ňou a jej rodičmi alebo naopak, správali by sa k sebe sebecky. A to oni celý život nerobili,“ dodala Abrhámova sestra a dodala, že raz tam vraj spočinie aj ona: „Budeme tam nakoniec všetci traja. Elenka, ktorá nám umrela veľmi mladá na leukémiu, Pepa a raz aj ja. Konečne budeme všetci traja spolu s našou maminkou a tatinkom. Nebojím sa toho. Možno sa aj teším.“