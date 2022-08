Premiéra plná celebrít: Polnišová ako ŠACHOVNICA, Hrycovej CHORVÁTSKY LOOK a Magálová… To je ale KOČKA!

BRATISLAVA - Slovenské celebrity opäť raz zavítali do kina a ukázali sa v plnej kráse. Na premiére filmu "Vitaj doma, brate" ako dáma zo šachovnice zahviezdila herečka Petra Polnišová (46). Akoby z luxusnej dovolenky si do kina odbehla aj Wanda Adamík Hrycová (44) a taktiež nechýbala nestarnúca Kamila Magálová (71), ktorá aj pri mladších kolegyniach doslova žiarila. Veď posúďte sami.

Včera sa v jednom z bratislavských obchodných centier konala premiéra filmu “Vitaj doma, brate“ od režiséra Petra Sergeho Butka. Filmový zážitok si nenechali ujsť ani naše tváre zo šoubiznisu.

Bezpochyby nemohla chýbať slovenská herečka Petra Polnišová, ktorá si aj zahrala jednu z hlavných rolí v tejto komédii. Do kina pre túto príležitosť zvolila nápadité dlhé čierno-biele šaty so šachovnicovým vzorom, a tak doslova pripomínala figúrku zo šachovnice. Samozrejme, ako inak, bola za dámu. Herečka svoj čierno-biely look rozbila neónovo ružovou kabelkou, ktorá svietila na kilometre, a tak bola bezpochyby neprehliadnuteľná.

Galéria fotiek (21) Petra Polnišová

Zdroj: Vlado Anjel

Pri príchode do kina sa nedalo nevšimnúť si Wandu Adamík Hrycovú, ktorá akoby si práve odskočila z luxusnej dovolenky v Chorvátsku. Známa filmová producentka mala na sebe jemné šaty až po zem. Ramená jej zahaľovala hodvábna šatka v letných farbách. K celkovému looku zvolila zlaté masívne doplnky a čierne okuliare. K dovolenkovému feelingu jej už azda chýbal len veľký slamený klobúk. Wanda svojou prítomnosťou vniesla do kinosály pozitívnu energiu slnečných lúčov, pretože celá žiarila.

Galéria fotiek (21) Wanda Adamík Hrycová prišla akoby si odskočila z luxusnej dovolenky v Chorvátsku

Zdroj: Vlado Anjel

No a kto je táto kočka? Viacerí prítomní neverili vlastným očiam, keď uvideli herečku Kamilu Magálovú. Na svoj vek vyzerá neuveriteľne mladistvo a sviežo. Bez problémov sa vyrovnala svojim mladším kolegyniam a nikto by ani len nepovedal, že je o pár rokov staršia. Kamila stavila na bielu klasiku a decentné šaty s veľkým rozparkom obohatila koženým opaskom v hnedej farbe. V rovnakom tóne zvolila aj svoje lodičky na nižšom opätku. Úsmev na jej tvári prezrádzal, že sa skutočne cítila dobre a pevne veríme, že sa na komédii aj s Petrou zabavila.

Galéria fotiek (21) Petra Polnišová a Kamila Magálová

Zdroj: Vlado Anjel

Premiéry sa zúčastnili aj ďalšie známe osobnosti. Kto všetko sa prišiel zasmiať a aká bola atmosféra, si môžete pozrieť v galérii nižšie.