Polnišová sa TAJNE VYDALA: Áno tretiemu mužovi... Zmenila si aj priezvisko!

Keď pred rokom v rozhovore pre český idnes.cz nazvala svojho priateľa Juraja "manželom", pýtali sme sa Petry Polnišovej, či sa vydala. Vtedy tvrdila, že nie: „Dobrý deň, nevydala som sa,“ odpovedala nám. No netrvalo dlho a stalo sa to realitou. Informoval o tom týždenník Plus 7 dní.

Herečka má byť vydatá už pol roka a dokonca si zmenila aj priezvisko - po novom sa volá Petra Brocková. „Nie sme typy, ktoré by všetko vykrikovali do sveta. Bolo to naše súkromné rozhodnutie,“ potvrdila týždenníku Petra a vysvetlila, prečo sa s krásnym životným krokom nepochválila skôr.

Pre herečku ide už o sobáš s tretím mužom. V roku 2004 sa vydala za architekta Jaroslava Takáča a neskôr povedala áno Francúzovi Mathieuovi Darrasovi. Na jeseň 2008 sa však prevalilo, že sa s ním rozviedla. S Brockom tvorí pár približne 6 rokov.