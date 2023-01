Polnišovej závažná choroba: Zúfalá z vedľajších účinkov a... Po rokoch sa to vrátilo!

Petra Polnišová už 15 rokov trpí ochorením štítnej žľazy. Zvýšená funkcia tohto orgánu sa u nej prejavila v čase, keď žila vo Francúzsku. „Mala som hyperfunkciu štítnej žľazy a teraz vlastne aj mám, po covide sa mi to znovu obnovilo. Je to fakt ťažká choroba, nepríjemná,” povedala v rozhovore s Bekimom Azirim.

Okrem samotnej choroby Petre komplikovali život aj nežiaduce účinky liečby. „Tie lieky, ktoré tú moju štítnu žľazu zastavujú, majú veľmi veľa vedľajších účinkov. A v mojom prípade naozaj veľa, to znamená, že mám reaktívnu kožu, že sa stále škriabem, búši mi veľmi srdce, všeličo, a zaťažuje sa veľmi pečeň. To, čo je tam napísané, tie vedľajšie účinky, na mne sa to všetko prejavuje, čiže ja som bola nútená hľadať nejaké možnosti,” prezradila Petra, s čím všetkým bojovala.

Okrem toho sa u nej objavila aj alergická reakcia, takzvaná žihľavka. „To bolo pred 15 rokmi a mala som tú reakciu, volá sa to urtikária, že každý deň mi to začervenanie kože svrbivé prechádzalo na inú časť tela. Už keď som sa budila s opuchnutou polovicou tváre, tak som si povedala, že už to musím nejako riešiť,” dodala s tým, že uznáva klasickú medicínu a lekárov, ale hľadala aj iné možnosti liečby.

Kamarát jej odporučil ajurvédsky pobyt a zdalo sa, že problémom je koniec... Kým neprišiel spomínaný koronavírus. „Bola som tam dvakrát, je to trojtýždňová kúra a pomohlo mi to tak, že som sa vrátila a bola som bez liečby, že som nemusela tú liečbu, ktorá na to je, brať, až kým teda som neprišla minulý rok ku covidu a vlastne tam sa mi to celé obnovilo, čiže zase musím brať tie lieky a zase vlastne všetko odznova,” priznala herečka. Choroba sa teda u nej znovu prebudila, ako ale poznamenala, je to síce nepríjemné, ale dá sa s tým fungovať.