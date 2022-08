Prísne zákazy na svadbe: Žilková dostala STOPku a... Nebola jediná!

Herečka Anna Stropnická sa počas víkendu vydala za kolegu Jana Grundmana. Už pred dvomi rokmi v rozhovore pre Novinky.cz prezradila, že by sa rada usadila, pretože má pocit, že našla toho pravého.

Pri samotnej organizácii sa šak vynorilo niekoľko problémov. Annini rodičia sú totiž rozvedení a majú nových partnerov. Jej otec Martin Stropnický navyše má síce priateľku Markétu, no oficiálne je ešte ženatý s Veronikou Žilkovou a dlhé roky tvorili veľkú rodinu s jeho aj jej deťmi.

Nakoniec sa Stropnickí rozhodli zakázať účasť všetkým súčasným aj bývalým láskam. „S mojím exmanželom sme sa dohodli, že naše drahé polovičky necháme doma a na svadbu ich nevezmeme. Čo je našim deťom do našich milencov?” vyhlásila pre Blesk matka nevesty Lucie Borovcová-Stropnická.

A pozvanie nedostali ani Žilkovej deti, hoci sa so Stropnického deťmi dobre poznali a stretávali sa ako nevlastní súrodenci. Vyjadrila sa k tomu aj nevestina babička Dagmar. „Moja dcéra Lucie, bývalý zať Martin a všetci Žilkoví majú v sebe horúcu krv. Určite by sa nejaké veci začali riešiť, a to by voči novomanželom nebolo fér,” uviedla s tým, že svadba bola nakoniec krásna, pohodová a bez akéhokoľvek konfliktu.