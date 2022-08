Raper Separ VYZNAL LÁSKU mladučkej frajerke: TOTO môže Tinu zabolieť... Vyjadril sa aj k nej!

BRATISLAVA - Už je to nejaký ten piatok, odkedy si speváčka Martina Kmeťová (38) alias Tina a jej bývalý manžel Michael Kmeť (35), známy pod umeleckým menom Separ, dali definitívne zbohom. Ako speváčka, tak aj otec jej dcérky Aničky už majú nové vzťahy, no ten Separov začal o niečo skôr. Pôvodne ako neviazané priateľstvo s výhodami...

Už je to vyše roka, čo 35-ročný Separ a 22-ročná tanečnica Cynthia prestali svoj románik tutlať a svoj vzťah verejne potvrdili s tým, že oficiálne tvoria pár. V tom čase však málokto veril, že to dvojici vydrží. Hlavným dôvodom bol výrazný vekový rozdiel. No a kým verejnosti tento faktor prišiel ako dôvod na krach vzťahu, oni z neho vyťažili.

Raper svoju mladú polovičku označuje ako "energetickú nabíjačku", ona si zasa cení jeho rozhľad a to, že ju práve vďaka vekovému rozdielu veľa naučil. A aktuálne Separ urobil to, čo málokedy predtým. Svojej drahej sa verejne priznal a dokonca otvorene napísal, že mu dáva niečo, čo žiadna iná žena. A teda zrejme ani jeho ex Tina.

,,Dostávali sme trashe, že mám druhú pubertu a že ona je zlatokopka, že ten vzťah nemôže vydržať, že je to decko (hlavne, že vy ste šeci strašne dospelí) a podobné ho*vná…,“ napísal na Instagram raper, ktorý vzápätí vyzdvihol najväčšie Cynthiine prednosti a dôvody, prečo ju miluje.

,,Pravda je ale taká, že som nikdy od nikoho nedostával toľko lásky jak od nej a že si s ňou rozumiem jak s málokým… Milujem ťa za to, jaká si, a želám ti šetko na svete,“ dodal v príspevku. No a ako sa dalo čakať, s komentármi pod zamilovanou fotografiou sa doslova roztrhlo vrece.

Prišlo aj na to, že kedysi predsa miloval i Tinu. Separ však na poznámku odpovedal rovnako otvorene. „Je úplne normálne, že ľudia prestanú k niekomu po rokoch cítiť to, čo k nemu cítili na začiatku. Nikde nie je napísané, že spolu niekto musí byť navždy a nič sa nemôže do**bať. Ale keď nebudeš žiť prítomný moment a rozmýšľať len nad pi**vinami, v živote nezažiješ lásku,” odbil hejtera raper.