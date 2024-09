Cynthia po ROZCHODE so Separom: FOTO Rapídne SCHUDLA!

Cynthia Tóthová (Zdroj: Ján Zemiar)

V auguste vyšlo najavo, že sa raper Separ a jeho mladučká frajerka Cynthia rozišli. Informovala o tom prostredníctvom sociálnej siete samotná kráska. „Veľmi sme sa ľúbili, ale niekedy sa veci zmenia a my musíme ísť ďalej. Rozchádzame sa v dobrom, stále si vážime jeden druhého a zostávame v kontakte," napísala v tom čase influencerka. V prípade dvojice pritom ide už o druhý rozchod. Prvýkrát im vzťah skrachoval pred rokom v septembri. Po čase sa však expriatelia k sebe opäť vrátili.

No tentokrát to vyzerá tak, že išli od seba definitívne. Každý si išiel vlastnou cestou, ale zdá sa, že Cynthia to vôbec nenesie ľahko. Po tom, ako oznámila koniec ich vzťahu, mala vo videách uplakané oči, čo si všimli aj mnohí jej fanúšikovia. No a teraz prekvapila aj tým, že po rozchode jej rapídne klesá váha. „-6kg čau," napísala k záberu. Jedna z fanúšičiek sa jej opýtala na recept na chudnutie. „Stres,rozchod?" opýtala sa neveriacky. Rozchod vie s človekom a jeho psychikou poriadne zamávať.

Cynthia Tóthová (Zdroj: Instagram C.T.)