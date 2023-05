Známy slovenský raper prežil vlastnú SMRŤ: Prestal som DÝCHAŤ... Zachraňovali ho kamaráti!

Michael Kmeť alias Separ si toho v živote prežil naozaj veľa. Pred tromi rokmi mu diagnostikovali rakovinu, z ktorej sa našťastie dostal. V najnovšom Street Talku na youtubovom kanáli Rukahore však priznal, že prežil vlastnú smrť. To, čo zažil, nie je naozaj žiadna sranda.

Na jeho najnovšom albume je aj pesnička v spolupráci so známym českým raperom, ktorá hovorí o tom, čo sa Separovi stalo. „Keď Yzo (český raper, pozn.red.) tam hovorí, že: nad strejdou levitovala jeho duše, tak to nie je jeho strejda, ale hovorí o mne. Mňa volajú strýko Separ alebo strejdo českí raperi,“ priznal v rozhovore a pokračoval...

Galéria fotiek (4) Zdroj: Youtube/Rukahore

„Boli sme na jednom afteri (zábava po koncerte, pozn.red.), kde som prestal dýchať, lebo som to prehrotil. A boli (jeho kamaráti, pozn. red.) tam a nejakým spôsobom to zachraňovali, až to zachránili. Ono je to proste tak hlboko, pretože málokto bol väčší hrotič ako ja v puberte a v začiatkoch mojej kariéry. V jednu dobu sa s nami ľudia báli chodiť von, lebo sa báli, že pôjdu domov sanitkou,“ šokoval.

Za toto obdobie sa však Separ nehanbí a netají sa ním. „My sme to akoby hrotili dosť a vôbec sa za to nehanbím, ja som za to obdobie rád vďaka tomu, že mňa to dostalo do situácií, ktoré mi ukázali strašne hlbokú stránku môjho ja. A vďaka tomu podľa mňa som tak zvládol rakovinu, ako som ju zvládol. Proste tie hlboké sračky, ktoré som zažil, som už poznal,“ prirovnal svoje niekdajšie stavy k chemoterapii.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram Separ

„Chemoterapia je veľmi podobný stav, ako keď si veľmi, veľmi roz*ebaný a dôjde na teba dojazd. Ja som ten stav poznal, pretože som ho zažíval kedysi každý víkend, a to ma nevystrašilo, ale naopak – nechalo ma to úplne v kľudnej rovine. A je to veľmi osobná vec, podľa mňa málokto vie takto otvorene o tom rozprávať, ale mne to dalo perspektívu a uhol pohľadu, ktorý mi veľmi pomohol v tejto situácii, takže som za to rád. Nie je to dobrá vec... Neberte drogy, je to pi*ovina!” odkázal všetkým svojím fanúšikom na záver.