Cirkus Boráros pokračuje: Prehovorila jeho MILENKA... FUJ, že sa NEHANBÍŠ!

Hoci boli Gábor a Monika zasnúbení, pár dní potom, čo fitnesska porodila, išli od seba. Sexi plavovláska totiž zistila, že ju jej partner podviedol a údajne to robil aj v momente, kedy bola v pôrodnici. Po niekoľkotýždňovej kríze si však svoje problémy vyriešili a mladá mamička sa rozhodla, že dá zápasníkovi ešte jednu šancu.

A možno by dnes medzi nimi bolo už všetko v absolútnom poriadku, keby sa na scéne opäť neobjavila Gáborova milenka. Tá totiž len pár dní po tom, čo dvojica oznámila návrat, začala zverejňovať ďalšie fotky so zápasníkom. Tvárila sa, že sú aktuálne a miestami to pôsobilo, že jej úmyslom je provokovať a medzi dvojicou vytvárať dusno.

Ona to však absolútne popiera. „Fotky, ktoré som ja dávala s Gáborom na Instagram, boli aktuálne. Trávili sme spolu každú chvíľu. Monika celú situáciu veľmi zle znášala a jediná jej protireakcia je na sociálnych sieťach zdieľať neaktuálne posty o tom, ako sú šťastná rodina a že je všetko u nich v poriadku, pritom realita je úplne iná,“ povedala pre eXtra.cz Réka, ktorá dodala, že sa s Gáborom rozišli, hoci pri nej údajne našiel svoje šťastie.

No realita je vraj úplne iná ako to, čo tvrdí. Podľa našich informácií je práve Réka tou, ktorá zverejňuje neaktuálne zábery. „Tie fotky dávala schválne. Robí to, aby ich vytočila a spôsobila dusno, lebo sa stále nedokáže preniesť cez to, že Gábor sa vrátil k Monike a ich dcérke. Ohrdnutá a zúfalá," dozvedeli sme sa od nášho zdroja z blízkeho okolia páru. No a podobný názor majú aj ľudiia, ktorí celú túto kauzu sledujú.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram Réka

Tmavovlasej Réke naložili a nenechali na nej suchú ani nitku. „Fuj, že sa vôbec nehanbí. Chrápala so zadaným chlapom, ktorého žena práve porodila a ona sa tým bude ešte chváliť," znie jeden z komentárov v diskusii. „To je hnoj. Len sa zviditeľniť. Rozum mi neberie, že namiesto toho, aby šúchala nohami, to ešte zverejňuje a otŕča zobák do foťáku," myslí si ďalší.

Moniku však podržali. „Klobúk dole pred ženou, ktorá toto ustojí, dokáže odpustiť, dá druhú šancu a ešte si zachová úroveň. Lebo je v prvom rade matka. Vidno, že jej hentá nesiaha ani po členky. Veď asi preto ju Gábor poslal do..." znie jeden z podporných komentárov na adresu Moniky. Nuž... Každý nech si vytvorí svoj názor.