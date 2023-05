Boráros so snúbenicou v Zámene manželiek: PREDČASNÝ koniec... NEZVLÁDLI TO!

Vzťah Gábora Borárosa a Moniky Jákliovej bol v minulosti ako na horskej dráhe. Iba v apríli minulého roka sa prevalila informácia o zápasníkovej nevere – 3 týždne potom, ako mu fitness trénerka priviedla na svet dcérku Zoru. Zlé obdobie však zažehnali a znova sa dali dokopy. Teraz však zjavne promi párik zatúžil po istej zmene.

Monika a Gábor sa totiž objavili v českej verzii Zámeny manželiek. Blondínka chcela vyskúšať hlavne to, ako to profesionálny športovec zvládne s náhradnou maminkou, keďže je to s ním niekedy naozaj náročné. Sám sa vyjadril, že je netrpezlivý, neprispôsobivý a je zvyknutý na all inclusive servis od svojej polovičky.

Ale ako samotná zámena vyzerala? Influencerka sa dostala do českej skromnejšej rodiny, zatiaľ čo je zvyknutá na luxus. Monika sa musela starať o 5 detí a 3 psov a náhradná manželka Renáta nemusela robiť nič, čo jej miestami aj prekážalo. Nemohla sa totiž chytať ich maličkej dcérky a všetko musela robiť pod dozorom babičky. V dedinke Orechová Potôň mala takzvané leháro.

Gáborova snúbenica to malo o čosi náročnejšie. Každý deň musela vstávať okolo štvrtej, vypraviť deti do školy a neskôr im navariť obed. Monika doma vôbec nevarí, keďže sa jej priateľ radšej ide najesť do reštaurácie, takže to bola pre ňu obrovská zmena.

„Žiť s Gáborom je veľmi ťažké. Tu ste v kľude, rodina je vždy spolu doma a my sme furt na ceste. My sa furt ponáhľame niekam. Vždy máme stretnutia a furt musíme niečo riešiť. My sme nonstop na telefóne,“ prezradila pred kamerami. Sama však priznala, že si v minulosti nežili na vysokej nohe tak, ako dnes. Začínala ako predavačka, čašníčka či krupiérka, ale postupom času sa MMA zápasníkovi začalo dariť a spoločne si vybudovali svoje luxusné hniezdočko lásky.

Monike bolo celú výmenu clivo za malou dcérkou a nakoniec sa aj rozhodla natáčanie po týždni predčasne ukončiť. Poslednú noc spala už na hoteli. Náhradnú manželku táto správa nesmierne potešila, keďže sa u Borarosovcov necítila príjemne. Pri stole medzi 8 očami ju samozrejme zaujímalo, prečo to už zápasníkova partnerka viac nevydržala.

„Lebo už nevládzem bez malej a proste ja nie som zvyknutá na tie psy vnútri, ale hlavne som chcela ísť za malou,” vyjadrila sa fitnesska v závere. Gábor sa veľmi tešil, že bude mať svoju polovičku konečne doma. Monika sa však rozhodla nastoliť isté zmeny. Chce, aby s ňou trávil večer viac času a bol prosto len doma.