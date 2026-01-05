Pondelok5. január 2026, meniny má Andrea, Artur, zajtra Antónia

Gröhling otvorene: Spolupráca v opozícii je štandardná, postoj KDH pri ústave bol chybou

Branislav Gröhling
Branislav Gröhling (Zdroj: TASR/Dano Veselský)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Spolupráca opozičných strán v Národnej rade (NR) SR je štandardná. Postoj opozičného KDH pri hlasovaní v parlamente o poslednej novelizácii Ústavy SR však bol chybou. Skonštatoval to líder opozičnej SaS Branislav Gröhling v koncoročnom rozhovore.

„V rámci opozičných strán máme štandardnú spoluprácu v parlamente. Vieme sa zhodnúť pri jednotlivých hlasovaniach alebo aj pri protestoch. Čo sa týka hlasovania o zmene ústavy, tak stále budem hovoriť, že to bola chyba zo strany KDH. Upozorňovali sme na to, že po zmene príde infringement zo strany Európskej komisie, že nám hrozí žaloba, a to sa aj udialo. Kolegovia z KDH za to nesú priamu zodpovednosť,“ poznamenal.

archívne video

Tlačová konferencia strany SaS k aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Gröhling tiež kritizoval, že kresťanskí demokrati novelu ústavy podporili, aj keď bola z dielne vlády. „Ak sú nejakí konzervatívni voliči nespokojní s konaním KDH, tak u nás v SaS majú práve tú časť umiernených konzervatívcov, ktorí majú jasný postoj v tom, že so Smerom sa nemá obchodovať, hlasovať alebo dohadovať na čomkoľvek,“ dodal.

Vládnu novelu ústavy NR SR schválila koncom septembra

Vládnu novelu ústavy NR SR schválila koncom septembra. Prešla 90 hlasmi. Z klubu KDH ju podporili všetci poslanci okrem Františka Majerského a Františka Mikloška. Podporili ju aj traja poslanci, ktorí v tom čase pôsobili v klube Slovensko, Za ľudí, KÚ (súčasné Slovensko - Za ľudí, pozn. TASR). Líder kresťanských demokratov Milan Majerský označil zmenu ústavy za naplnenie hodnotového rámca aj programu KDH. Argumentoval, že postoj pri hlasovaní v parlamente nebol pre vedenie KDH jednoduchým rozhodovaním, keďže prvotný návrh bol z dielne vlády. Upozornil však na to, že kresťanským demokratom sa podarilo do finálnej podoby presadiť vlastné priority.

Viac o téme: NR SRKDHBranislav GröhlingPolitika
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Richard Raši.
Vyjadrenia Danka na adresu prezidenta sú nešťastné, uviedol Raši
Domáce
Richard Raši a Tomio
Raši a Okamura: Rok 2026 bude rokom obnovovania vzťahov medzi SR a ČR
Domáce
Slovensko sa v roku
Slovensko sa v roku 2025 reputačne prepadlo hlbšie, ako sme sa obávali, uviedol Krúpa
Domáce
Peter Pellegrini
Prezident Pellegrini sa počas roka venoval 113 zákonom: Podpísal 107 z nich
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Obyvatelia Bratislavy môžu využiť drevené ohrádky OLO určené pre zber vianočných stromčekov
Obyvatelia Bratislavy môžu využiť drevené ohrádky OLO určené pre zber vianočných stromčekov
Správy
Stanovisko predsedu vlády SR Roberta Fica k situácii vo Venezuele
Stanovisko predsedu vlády SR Roberta Fica k situácii vo Venezuele
Správy
Oklamčák je 45 rokov ženatý, no žije ako SLOBODNÝ: V spoločnosti s inými ženami! Čo na to manželka?
Oklamčák je 45 rokov ženatý, no žije ako SLOBODNÝ: V spoločnosti s inými ženami! Čo na to manželka?
Prominenti

Domáce správy

Branislav Gröhling
Gröhling otvorene: Spolupráca v opozícii je štandardná, postoj KDH pri ústave bol chybou
Domáce
Martina Šimkovičová
Úspory hľadáme prostredníctvom centralizácie podporných činností, uviedla Šimkovičová
Domáce
Peter Pellegrini
Politika Hlasu-SD je vecou jeho právoplatne zvoleného vedenia, uviedol prezident Pellegrini
Domáce
Mimoriadne mrazy na severe a v strede Slovenska: SHMÚ varuje pred teplotami až do -20 °C
Mimoriadne mrazy na severe a v strede Slovenska: SHMÚ varuje pred teplotami až do -20 °C
Banská Bystrica

Zahraničné

Mladík (20) sa zmenil
Mladík (20) sa zmenil na kaskadéra: Polícia na nohách, muž si pred rútiacim sa vlakom ĽAHOL do koľajiska!
Zahraničné
Loď Fitburg
Závažný trestný čin? Loď Fitburg mala ťahať kotvu desiatky kilometrov, kým poškodila podmorský kábel
Zahraničné
Ľudia zapaľujú sviečky a
Tragický požiar v lyžiarskom stredisku: Švajčiarske úrady identifikovali všetky obete
Zahraničné
SLEDUJEME ONLINE MIMORIADNE Trump vyhlásil, že
MIMORIADNE Trump vyhlásil, že USA riadia Venezuelu po zatknutí Madura! Hovorí už aj o Grónsku
Zahraničné

Prominenti

FOTO Hviezdna herečka počas bežného
Hviezdna herečka počas bežného dňa: Neupravená, bez mejkapu, ale… WAU!
Zahraniční prominenti
Hviezda Let's Dance oznámila
Hviezda Let's Dance oznámila smutnú správu: Bojuje s RAKOVINOU!
Zahraniční prominenti
Slovenská speváčka bije na
Slovenská speváčka bije na poplach: Blízky rodinný člen je NEZVESTNÝ... Prosí o POMOC!
Domáci prominenti
FOTO vnútri BIZARNÉ FOTO českého páriku:
BIZARNÉ FOTO českého páriku: Partnerke (21) známeho herca (49) prekrývala prsia len... To VÁŽNE?!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nechať riad v dreze
Už NIKDY nenechávajte riad v dreze: Vaša kuchyňa môže skrývať viac baktérií než TOALETA! Hrozia vážne choroby
Zaujímavosti
Žiadna priateľská návšteva ani
Žiadna priateľská návšteva ani invázia: TOTO je skutočný a prekvapivý spôsob, akým stretneme mimozemšťanov!
Zaujímavosti
Prieskum odhalil ideálnu veľkosť
Prieskum odhalil ideálnu veľkosť penisu: Páni, nepreceňujte sa! Ženy si vystačia aj s TÝMITO centimetrami
Zaujímavosti
Tešíte sa, že denne
Tešíte sa, že denne urobíte dosť krokov? Len či ich robíte správne: Pýtajú sa vedci so šokujúcimi zisteniami
vysetrenie.sk

Dobré správy

ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce
Slováci ju začali vo
Slováci ju začali vo veľkom používať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Na plný počet bodov ho dá iba skutočný profík
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Môžeme sa tešiť na lacnejšie hypotéky? Pozrite si, čo rozhodne o výške úrokov a kam by sa mohli dostať!
Môžeme sa tešiť na lacnejšie hypotéky? Pozrite si, čo rozhodne o výške úrokov a kam by sa mohli dostať!
Euro vs. dolár: Kto ovládne rok 2026? Rozhodnú tieto kľúčové faktory!
Euro vs. dolár: Kto ovládne rok 2026? Rozhodnú tieto kľúčové faktory!
TOP 10 najdrahších hotelov na svete: Neuveríte, koľko vás vyjde jedna noc! (foto)
TOP 10 najdrahších hotelov na svete: Neuveríte, koľko vás vyjde jedna noc! (foto)
Venezuela pod paľbou Američanov: Môžu z toho paradoxne ťažiť vodiči na pumpách?
Venezuela pod paľbou Američanov: Môžu z toho paradoxne ťažiť vodiči na pumpách?

Varenie a recepty

Krémová cesnaková perinka a jemné kuracie mäsko. Najlepší tip na nedeľný obed pre milovníkov cesnaku.
Krémová cesnaková perinka a jemné kuracie mäsko. Najlepší tip na nedeľný obed pre milovníkov cesnaku.
Poctivé a lacné polievky: 14 receptov, s ktorými sa najete dosýta a pritom ušetríte.
Poctivé a lacné polievky: 14 receptov, s ktorými sa najete dosýta a pritom ušetríte.
Trojkráľové menu: Tradičné chute, ktoré patrili k 6. januáru
Trojkráľové menu: Tradičné chute, ktoré patrili k 6. januáru
Výber receptov
Krúpová polievka s údeným: Poctivá klasika, ktorá zahreje aj zasýti
Krúpová polievka s údeným: Poctivá klasika, ktorá zahreje aj zasýti
Výber receptov

Šport

VIDEO Kanaďania po výhre nad Slovenskom tvrdo narazili: Česi im pripravili veľký semifinálový šok!
VIDEO Kanaďania po výhre nad Slovenskom tvrdo narazili: Česi im pripravili veľký semifinálový šok!
MS v hokeji do 20 rokov
Novak Djokovič oznámil zásadné rozhodnutie: Pre mňa je táto kapitola uzavretá
Novak Djokovič oznámil zásadné rozhodnutie: Pre mňa je táto kapitola uzavretá
ATP
VIDEO Úchvatný boj o finále: Švédi a Fíni predviedli šou, na ktorú sa bude dlho spomínať
VIDEO Úchvatný boj o finále: Švédi a Fíni predviedli šou, na ktorú sa bude dlho spomínať
MS v hokeji do 20 rokov
VIDEO Slafkovský strelil vedúci gól a to nebolo všetko: Slovenská hviezda Montrealu opäť zažiarila
VIDEO Slafkovský strelil vedúci gól a to nebolo všetko: Slovenská hviezda Montrealu opäť zažiarila
Juraj Slafkovský

Auto-moto

Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Doprava
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
Klasické testy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Doprava
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Doprava

Kariéra a motivácia

7 vecí, ktoré vám nikto nepovie pred podpisom novej pracovnej zmluvy
7 vecí, ktoré vám nikto nepovie pred podpisom novej pracovnej zmluvy
Hľadám prácu
Nový rok, nový smer. Prečo je január najlepší čas urobiť kariérne rozhodnutie, ktoré odkladáte už roky
Nový rok, nový smer. Prečo je január najlepší čas urobiť kariérne rozhodnutie, ktoré odkladáte už roky
Rady, tipy a triky
Ako si udržať produktivitu počas celého roka: Tajomstvá, ktoré fungujú
Ako si udržať produktivitu počas celého roka: Tajomstvá, ktoré fungujú
Motivácia a produktivita
Ako 10 minút denne dokáže zdvojnásobiť váš plat o rok
Ako 10 minút denne dokáže zdvojnásobiť váš plat o rok
Kariérny rast

Technológie

GLP-1 lieky typu Ozempic sľubujú menej hladu a chudnutie. Menej sa však hovorí o tom, ako fungujú a čo robia s telom
GLP-1 lieky typu Ozempic sľubujú menej hladu a chudnutie. Menej sa však hovorí o tom, ako fungujú a čo robia s telom
Veda a výskum
Tieto aplikácie stále sťahujeme do telefónov a asi ich máš aj ty. Len brzdia tvoj mobil a špehujú ťa
Tieto aplikácie stále sťahujeme do telefónov a asi ich máš aj ty. Len brzdia tvoj mobil a špehujú ťa
Návody
Takmer 9 z 10 pacientov po transplantácii hovorí o zmene osobnosti. Veda vysvetľuje, prečo sa to deje
Takmer 9 z 10 pacientov po transplantácii hovorí o zmene osobnosti. Veda vysvetľuje, prečo sa to deje
Veda a výskum
Rozlúč sa s večným neporiadkom v galérii smartfónu: Takto si môžeš do pár minút vytriediť všetky fotky
Rozlúč sa s večným neporiadkom v galérii smartfónu: Takto si môžeš do pár minút vytriediť všetky fotky
Návody

Bývanie

Štvrť milovali, no chceli žiť inak. Architekti im vytvorili také perfektné bývanie, aby vytrvalo aj budúcnosť
Štvrť milovali, no chceli žiť inak. Architekti im vytvorili také perfektné bývanie, aby vytrvalo aj budúcnosť
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal

Pre kutilov

230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
Náradie
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Záhrada
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Stavebný materiál
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Štýlové Slovenky na horách: Michaela Kocianová ako z romantického filmu, Dara Rolins a Veronika Rajek očarili lookom
Slovenské celebrity
Štýlové Slovenky na horách: Michaela Kocianová ako z romantického filmu, Dara Rolins a Veronika Rajek očarili lookom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Mladík (20) sa zmenil
Zahraničné
Mladík (20) sa zmenil na kaskadéra: Polícia na nohách, muž si pred rútiacim sa vlakom ĽAHOL do koľajiska!
MIMORIADNE Trump vyhlásil, že
Zahraničné
MIMORIADNE Trump vyhlásil, že USA riadia Venezuelu po zatknutí Madura! Hovorí už aj o Grónsku
POROVNANIE Minimálna mzda u
Domáce
POROVNANIE Minimálna mzda u nás narástla! TABUĽKA Oproti Číne sme boháči, Nemcom však môžeme len závidieť
MIMORIADNY ONLINE Boje pokračujú!
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Boje pokračujú! Pri ruskom útoku na Kyjev zahynuli dvaja ľudia

Ďalšie zo Zoznamu