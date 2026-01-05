Politika Hlasu-SD je vecou jeho právoplatne zvoleného vedenia, uviedol prezident Pellegrini

Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)
BRATISLAVA - Politika strany Hlas-SD je vecou jeho právoplatne zvoleného vedenia. Prezident Peter Pellegrini do nej nijako nezasahuje. Hlava štátu to uviedla.
„Som čestným predsedom strany nie z môjho rozhodnutia, ale z verdiktu delegátov snemu Hlasu, ktorí týmto spôsobom ocenili môj príspevok ako zakladateľa a prvého predsedu strany,“ povedal Pellegrini s tým, že politiku strany sleduje ako hlava štátu. Tvrdí, že pokiaľ má výhrady voči výsledku politiky Hlasu, napríklad voči niektorým prijatým zákonom, tak ich vetuje.