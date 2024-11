Jákliovej NOVÝ vzťah minulosťou? On už pridáva fotky s INOU!

Andrea Verešová (Zdroj: TV Markíza)

V septembri sa začalo povrávať o tom, že influencerka Monika Jákliová má nového ctiteľa. Vyzeralo to tak, že sa im rozpadol vzťah s Gáborom Borárosom. „Perlin exfrajer už naháňa Moniku Jakliovu od bojovníka Gábora Borárosa,“ začala sociálnymi sieťami kolovať informácia. Záhadným nápadníkom mal byť muž, ktorého meno na sociálnych sieťach patrí k tým známym.

Monika sa podľa záberov, ktoré zverejňovali na Instagrame, stretávala so slovenským barberom Adrianom Križanom. Neskôr svoj nový vzťah priznala a vyzeralo to naozaj nádejne. Nuž, dnes je už zrejme všetko inak. Spomínaný barber už pridáva na sociálnu sieť zábery s úplne inou ženou. Ide o Kerol Nguyen, ktorá sa zviditeľnila v šou Love Island. Fanúšikovia sa tejto nečakanej zmene divili. „A neni s Monikou?" pýtala sa jedna fanúšička.

„Ja som myslela, že je," reagovala ďalšia. „Vtipné, ako môže byť zamilovaný každý mesiac do inej," podotkla iná. Komentárov v podobnom duchu je pod jeho fotkou mnoho. Internetom však začala kolovať informácia, že sa Monika vrátila ku Gáborovi. „Monika sa chorobne stále vracia ku Gáborovi, táto mi k nemu ide oveľa viac," napísala istá žena. To, či je to naozaj tak, je otázne. Ich spoločné FOTO nájdete v galérii.