Hasiči mali minulý týždeň plno práce! Zasahovali až 653-krát

BRATISLAVA - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) minulý týždeň zasahovali 653-krát. Dvestošesťdesiatštyri zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom, najviac v Košickom kraji (58). HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.
Hasiči uplynulý týždeň poskytovali aj technickú pomoc, a to 210-krát. Zásahy sa týkali tiež dopravných nehôd (167) a nebezpečných látok (12).
Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 98-krát
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 98-krát. Dvadsaťštyri zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom v pondelok informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline. Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 36-krát. Zasahovali pri 35 dopravných nehodách a dva zásahy sa týkali nebezpečných látok. Absolvovali tiež jedno cvičenie.