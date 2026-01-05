Závažný trestný čin? Loď Fitburg mala ťahať kotvu desiatky kilometrov, kým poškodila podmorský kábel

HELSINKI - Kotva nákladnej lode Fitburg bola vlečená po morskom dne niekoľko desiatok kilometrov, kým poškodila podmorský kábel spájajúci fínske Helsinki a estónsky Tallinn. V nedeľu to uviedla fínska polícia, píše agentúra AFP.
„Existuje dôvodné podozrenie, že kotva a kotvová reťaz plavidla Fitburg sa vliekli po morskom dne najmenej niekoľko desiatok kilometrov, kým dosiahli miesto poškodenia (kábla),“ uviedla polícia vo vyhlásení. Kábel fínskej telekomunikačnej spoločnosti Elisa bol poškodený vo Fínskom zálive vo výlučnej ekonomickej zóne Estónska.
Fínska polícia 31. decembra zadržala 132-metrovú nákladnú loď Fitburg na ceste z ruského Petrohradu do izraelskej Haify. Loď plaviaca sa pod vlajkou karibskej krajiny Svätý Vincent a Grenadíny prevážala ruské oceliarske výrobky, ktoré podliehajú sankciám. Podľa vyšetrovania je posádka podozrivá, že kotvou lode poškodila podmorský kábel, a úrady incident vyšetrujú ako „závažný trestný čin, pokus o závažný trestný čin a závažné poškodenie telekomunikácií“. Súd v Helsinkách rozhodol o väzbe jedného azerbajdžanského štátneho príslušníka na jeden týždeň, povedal novinárom hlavný vyšetrovateľ Kimmo Huhta-aho. Ďalší ruský člen posádky spolu s dvoma ďalšími nesmú opustiť Fínsko. Posádka lode z Ruska, Gruzínska, Azerbajdžanu a Kazachstanu mala 14 členov.
Podobne bol 25. decembra 2024 poškodený aj podmorský elektrický kábel Estlink 2 a štyri telekomunikačné káble a v októbri 2023 plynovod Balticconnector. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 mnohí odborníci a politici považujú podobné sabotáže na podmorské káble a plynovody v Baltskom mori za súčasť „hybridnej vojny“ Moskvy voči západným krajinám.