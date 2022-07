NEVERA ODPUSTENÁ! Boráros a jeho snúbenica OPÄŤ SPOLU: Riešia spoločné bývanie aj… Druhé dieťa?!

Počas uplynulých troch mesiacov bolo veľmi náročné vyznať sa, v akom stave sa momentálne nachádza vzťah Gábora Borárosa a jeho snúbenice Moniky Jákliovej. Len tri týždne po pôrode totiž dvojica ohlásila rozchod. Dôvodom bola údajná nevera MMA zápasníka. O to väčším šokom bolo, keď sa o pár dní spoločne objavili na markizáckom Let's Dance.

Išlo zrejme o pokus o návrat, no ten nevyšiel. Neskôr sa Monika do médií vyjadrovala, ako ju pobavilo Gáborovo vyjadrenie, že sú rodičia. „Najviac ma pobavilo, že sme vraj rodičia. Neviem, ako si to predstavuje, on ale rodič nie je. Nikdy nie je doma, a to ani po nociach,“ vyjadrila sa pre Expres.cz a dodala: „O dva mesiace bude chcieť, aby som ho vzala späť.“

A táto predpoveď Monike prekvapivo vyšla. Pre portál odzadu.startitup.sk priznala, že sú opäť spolu. „Už sme spolu dávnejšie, len sme nepridávali fotky. Moc sme nepridávali ani predtým, ani teraz,“ prezradila Jákliová, ktorá neveru Gáborovi odpustila z jediného prostého dôvodu: „Proti láske a citom nevieš bojovať,“ vyznala sa čerstvá mamička.

„Každý si zaslúži druhú šancu, hlavne, keď sme už aj rodina. Priznal si chybu. priznal si chybný krok a vie, že urobil obrovskú chybu a poprosil o odpustenie,“ vyjadrila sa Monika s tým, že aj ich svadba je opäť aktuálnou témou. A nielen to. „Už sme boli pozrieť aj naše nové spoločné bývanie a plánujeme aj malý Gábor,“ povedala doslova. Zdá sa teda, že dvojica rozmýšľa aj nad druhým dieťaťom.