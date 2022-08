KONKURENČNÝ BOJ slovenských televízií: Jojka ide tvrdo po Markíze… Farmu chce ZRUŠIŤ TÝMTO!

BRATISLAVA - Televízia JOJ sa púšťa s Markízou do súboja o divákov. Najnovšie informácie hovoria o tom, že markizácka Farma bude mať priameho konkurenta. Jojka plánuje do boja proti obľúbenému projektu nasadiť tiež reality šou. Zoznamku, ktorá má byť iná, ako tie, ktoré poznáme!

Drsnú reality šou, ktorú Markíza na svoje obrazovky priniesla už v roku 2011, si za roky vysielania získala veľkú základňu skalných divákov. Tých však čoskoro otestuje veľká zmena, ktorou projekt prechádza. Televízia totiž po 4 rokoch hlási výmenu na poste moderátora. Po novom bude Farmu moderovať herec Marek Fašiang.

To však zďaleka nebude jediné, čím sa vernosť farmárskych fanúšikov bude testovať. Jojka sa totiž pustila do boja a proti reality šou, ktorá roky na slovenskom trhu nemala konkurenciu, chystá nasadiť šou pre mladých s názvom Láska na chate. Ako informuje Mediaboom, tá by sa na televíznych obrazovkách mala objaviť, rovnako ako Farma, už v septembri.

Ako už názov napovedá, ide o reality šou, v ktorej účastníci budú hľadať lásku. Šou sa odohráva na luxusnej chate a bude mapovať šesticu párov, ktoré sa spoznali až tam. Dvojice spolu strávia nepretržite 24 hodín, počas ktorých ich budú sledovať kamery. No a po takomto dni sa budú musieť rozhodnúť, či chcú v zoznamovaní pokračovať alebo nie.

Jojka sľubuje, že táto zoznamka by nemala byť ako tie, ktoré už poznáme. No či sa formát až tak líši od markizáckeho Love Island, uvidíme zrejme až na jeseň. Televízia však do novinky vkladá veľké nádeje. Podľa programovej štruktúry ráta s reality šou minimálne 3-krát do týždňa a nasadiť ju chce do priameho boja proti markizáckej Farme.