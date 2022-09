SEX pred kamerami! Päťdesiatnici z Lásky na chate odhodili zábrany: Rozdali si to v sprche!

BRATISLAVA - Nie je ničím výnimočným, keď medzi dvomi osobami, ktoré sú si sympatické, vzplanú vášne. Neraz sa tak stane aj priamo pred kamerami v televíznych reality šou... No vtedy ide skôr o mladších účastníkov, ktorí sú ďaleko od domova dlhší čas. Teraz sa však utrhli z reťaze dvaja päťdesiatnici v jojkárskej šou Láska na chate. A to tam strávili len zopár dní. Ingrid (52) a Miro (55) si to bez zábran rozdali v sprche!

Medzi žeriavničkou Ingrid a 55-ročným Mirom z Rožňavy z reality šou Láska na chate nešlo o lásku na prvý pohľad. No stačila len chvíľa a dvojica si začala hrkútať. Ohňostroj chémie vybuchol hneď v prvý večer, ktorý láskychtivý pár zakončil vášnivým bozkávaním. No vtedy svoje city ešte boli schopní udržať na uzde.

Zlom však nastal na druhý deň. Dvojica pokračovala vo flirtovaní a dopriala si aj spoločnú vírivku bez plaviek. Už tam sa vášeň medzi nimi dala doslova krájať. Nežné dotyky, jazýčkové... Poslednou bodkou bola spoločná sprcha, ktorá im dopriala pomyselný pocit súkromia. A tam už dvojica odhodila akékoľvek zábrany.

Galéria fotiek (14) Zdroj: Tv Joj

Galéria fotiek (14) Zdroj: Tv Joj

Spoza závesu bolo počuť už iba tečúcu vodu a vzdychy. Druhé kolo si milenci chceli dopriať aj v posteli. Mirove nežné hladkanie blondínkiných pŕs a horúce bozky zmerovali len k jednému... No tento pokus už skončil fiaskom. Ingrid bola pripravená, no jej partner nie. „Mrzí ma to, keď to nefunguje, ako by malo. A vzrušuješ ma, ale to, čo sa nepoužíva, tak nefunguje,“ ospravedlňoval sa náruživý päťdesiatnik.

No Ingrid to zjavne až tak nevadilo. Svojej mame sa totiž na druhý deň novým milencom aj pochválila. „No, on je perfektný. Vie normálne variť! A my sme už spali spolu! A mali sme spolu už aj sex. My sme to dali. A tak sa čo som mala robiť? To sa nedá, keď si niekomu sympatická, ste tu spolu. Je to s ním však biednejšie, lebo to je taká zmena pre neho, on nemal ženu dosť dlho, ale akože snažil sa,” zhodnotila Ingrid mame. No nechajme sa prekvapiť, ako sa vzťah medzi týmito dvomi hrdličkami vyvinie.

Galéria fotiek (14) Zdroj: Tv Joj