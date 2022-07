Evelyn na Farme SKONČILA: Markíza oznámila NOVÉHO MODERÁTORA... Diváci zúria!

V čase, keď Evelyn vymenila Kvetku, diváci veľmi nadšení neboli. Najmä počas prvej série bola inak výrečná blondínka tak trochu zakríknutá a nesvoja, neskôr však na sebe zamakala a svojou sponánnosťou a uvoľnenosťou pridala populárnej šou sviežosť a novú šťavu. Po štyroch sériách si na Evu zvykla aj väčšina sprvu kritických divákov, všetko šľapalo ako malo, a tak nikto nečakal, že by ju na jej pozícii tak skoro vymenili.

O to väčší šok prišiel, keď televízia najnovšie oznámila, že Evelyn na Farme končí. A ešte viac ľudí prekvapilo to, kto sa stalo jej náhradou. Šou bude totiž vôbec prvýkrát moderovať muž. Pri tejto správe okamžite prišli špekulácie, že by mohlo ísť o Martina Šmahela, ktorý mal pod palcom Farmu Xtra. Lenže opak je pravdou a jedného z najpopulárnejších formátov sa ujme niekto, kto z moderovaním veľa skúseností nemá.

A síce herec Marek Fašiang, aktuálne najviac známy ako "tatušo" z marizáckych Oteckov. „Úlohu moderátora som sa rozhodol prijať, pretože Farma patrí dlhé roky k najsledovanejším programom Markízy a je pre mňa česť a zároveň veľká profesijná výzva byť je súčasťou. Presvedčila ma dôvera ľudí, ktorí za projektom stoja, nový formát tejto šou ako aj fakt, že mám rád prírodu, zvieratá a hry. Najviac sa teším na natáčanie v exteriéri, konfrontácie s rôznymi typmi ľudí a na ochutnávku absolútne bio – eko homemade produktov, ktorými dúfam, že ma farmári ponúknu,“ vyjadril sa Marek pre web farma.markiza.sk

Hoci sa herec na na novú príležitosť teší, to isté sa nedá povedať o mnohých divákov. Ako to už býva, zmenu znášajú pomerne ťažko a takéto nečakané prekvapenia väčšinou najprv ofrflú. Tak ako sa dalo čakať, prvé reakcie nie sú práve najpozitívnejšie. „No dovidenia, Marek Fašiang? Nevýrazný, to už radšej Viktor Vince, hoci je všade, ale asi je vhodnejší," hromžia diváci v diskusiách.

„Tak toto naozaj nie je správna voľba, vôbec sa tam nehodí, on je taký spáč zakríknutý, nudný," či „Ako na neho došli? Mne príde taký bez emócií," znejú ďalšie z mnohých komentárov. Treba však dodať, že takúto kritiku si svojho času zlízla aj Evelyn a neskôr príjemne prevapila. Musíme si teda počkať a ktovie... Možno príjemne prekvapí aj Marek.

Evelyn sme ohľadom špekulácií, že na Farmu nebude moderovať oslovili ešte pred pár dňami, vtedy však na naše správy nereagovala.