Expresný KONIEC rozvášnených 50-nikov z Jojky: Len čo odišli z natáčania… Dohádali sa a ROZCHOD!

Galéria fotiek (3) Ingrid a Miro si v šou veľmi rozumeli... No realita ich vzťah otestovala prirýchlo.

Zdroj: Tv Joj

BRATISLAVA - Minulý týždeň sme na Topkách písali o vášnivom vzťahu Ingrid (52) a Mira (55) z jojkárskej Lásky na chate. Sympatie medzi nimi vzplanuli tak rýchlo, že už na druhý deň si to rozdávali v sprche. Z projektu odchádzali ako čerstvo zamilovaný pár. No tak rýchlo ako to celé medzi nimi začalo, tak rýchlo aj skončilo. V aute, cestou z natáčania, sa dohádali a... Rovno sa aj rozišli!