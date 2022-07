Drahý ÚLET Plačkovej psa: Zábava za 1000 €… Stačilo málo a bolo by po luxuse!

BRATISLAVA – Zuzana Strausz Plačková (31) si skutočne dopraje aj počas tehotenstva. Miluje nakupovanie a rada si spraví radosť a poteší sa z nového darčeku, no tentokrát ešte väčší pôžitok mal jej psík Dior.

Niekedy by naše celebrity pre svojich štvornohých miláčikov spravili čokoľvek. často im doprajú rovnaké pohodlie a luxusný život, ako majú ich majitelia. No zvieratá nerozlišujú, koľko čo stojí a ešte k tomu, ak ide o šteniatka. Tie by sa len najradšej stále hrali a všetko trhali.

Zuzana Plačková o tom vie svoje. Nedávno si známa podnikateľka totiž kúpila v jednom nemenovanom prestížnom butiku v centre Bratislavy drahé vankúše od značky Versace. Radosť z nákupu však netrvala až tak dlho. Keď prišla domov, jej psík Dior zjavne žiarlil na konkurenčnú značku, a tak sa rozhodol, že sa s novým Zuzkiným darčekom vysporiada po svojom. Do darčekovej tašky sa krásne zahryzol a škriabal ju labkami.

Možno si myslel, že tam nájde aj niečo chutné pre seba. Nuž, boli to len bytové doplnky za 1000 eur, ktoré si influencerka zaobstarala do svojho domu, kde žije s manželom Reném. Našťastie známa dvojica rýchlo zakročila, a tak sa Dior neprehrýzol až k vankúšom a pevne veríme, že zostali celé. Aké vankúše si Zuzana Plačková zaobstarala a koľko taký módny výstrelok stojí, nájdete v galérii.