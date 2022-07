Podnikavá Plačková nevydržala ani do PÔRODU: Syn sa ešte nenarodil a... UŽ MÁ Z NEHO BIZNIS!

Žijeme v dobe, kedy je bežné mať profil aspoň na jednej sociálnej sieti. Známe tváre často zakladajú účet aj svojim štvornohým miláčikom a deťom. Zuzana Plačková taktiež myslí na budúcnosť ich syna už dopredu, a tak sa rozhodla svojmu ešte nenarodenému synovi založiť Instagram.

Keď sa však mnohí počudovali, že podnikateľka založila synovi profil ešte skôr, ako sa narodil, vyšlo najavo, že zámer je trochu iný. Vôbec nejde totiž o to, že by na tento účet chcela Zuzana pridávať fotografie a videá svojho syna. Ide čisto o biznis!

Podľa slov influencerky je to profil, kde bude zverejňovať veci od značky, ktorú pomenovala práve tak, ako sa má volať aj jej syn. „Najlepšie na tom je, že ten profil nemal byť nášho syna, ale skôr na jeho produkty, ktoré prídu na trh, pretože od kozmetiky, plienok, fľašiek všetko bude s jeho logom. Ale ok, no tak už má aj profil teda,“ obhajovala sa Zuzana a zároveň dodala, že s manželom Reném neplánujú svoje dieťa ukazovať na verejnosti a chcú ho tak chrániť. Každopádne, v sociálnom svete sa ich dieťa, respektíve značka už zrodila.

Instagramový profil má už vyše 16-tisíc sledovateľov a toto číslo stále rastie. V popise sa uvádza: „som zázračné a vytúžené dieťa” a nechýbajú ani mená budúcich rodičov.