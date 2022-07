Nová tvár jojkárskeho spravodajstva: Sexica z TA3... Do očí sa jej nepozriete!

Galéria fotiek (11) Lenka Ježová

Zdroj: Instagram L.J.

BRATISLAVA – Redaktorka domáceho spravodajstva televízie TA3 Lenka Ježová (33) dala svojmu doterajšiemu chlebodarcovi zbohom a namierila si to rovno do konkurenčnej JOJky. No divákov zrejme zaujme aj niečím iným, než len politickými reportážami. Je totiž mladá, krásna a pod elegantnými outfitmi schováva božské krivky. Do očí sa jej nepozriete!