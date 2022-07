Mladučký otecko Twiinskinej dcéry: Podedil to po mame... Tiež splodený z JEDNORÁZOVKY!

BRATISLAVA - Všetci určite poznáte to príslovie, ktoré poukazuje na to, že dieťa ja po svojom rodičovi. Hovorí sa, aká matka, taká Katka (dcéra), no v tomto prípade to bude aká matka, taký syn. Reč je o spevákovi a hercovi Matúšovi Kolarovskom (21).

Zdá sa, že história sa opakuje. Matúš Kolarovský sa ocitol v rovnakej neľahkej situácii ako jeho mama pred rokmi. Tá to priznala moderátorke Dagmar Mozolovej z rádia Slovensko. Vyrozprávala svoj príbeh, ako to bolo za jej mladých čias a kto je vlastne otcom Matúša, známeho zo seriálu Pán Profesor.

Spevákova matka Vierka po skončení vysokej školy odišla do Anglicka, kde si hľadala prácu. Ako to už býva, bola mladá, nerozvážna, milovala párty a nočné kluby. „Tým, že kamarátka bola z Ghany, chodili sme na latino a do rôznych afro klubov. Tam to bola liaheň na komplimenty. Bol to pre mňa balzam na dušu po tom, čo ma nechal frajer,“ zaspomínala si na svoje mládežnícke obdobie Kolarovského mama. Na jednej z týchto bujarých párty spoznala aj Matúšovho otca, sympatického mládenca z Kapského mesta a...

Matúš prišiel na svet po jednorazovom pohlavnom styku. „Nič záväzné z toho nebolo a vedela o tom len moja kamarátka. O mesiac nato som sa začala cítiť fyzicky divne, tak som si kúpila dva tehotenské testy. Mala som dvakrát potvrdené, že je to tak,“ priznala sa umelcova mamina. Pani Vierka mala v tom čase len 21 rokov a vedela, že dieťa bude musieť vychovávať sama, keďže otec bol moslim a nemal o potomka žiaden záujem.

Pre herca a speváka Matúša Kolarovského sa nedávno začal písať veľmi podobný scenár. Takisto sa stal mladým oteckom už v 20-tich rokoch. S Veronikou Nízlovou má krásnu dcérku, no taktiež bývajú oddelene a každý má vlastný život.

Napriek všetkým okolnostiam ani jeden z nich zjavne nič neľutuje. Obaja milujú svoje deti a je to pre nich to najkrajšie, čo sa im mohlo v živote prihodiť.