Dara Rolins sa konečne dočkala: Nedvěd spravil veľký krok… BUDE AJ SVADBA?

V živote dvoch zaľúbených nastáva vskutku vážne rozhodnutie, keď svoj vzťah chcú posunúť tak povediac o úroveň vyššie. Ak sa už dostatočne poznáte a je vám spolu dobre, rozumiete si a máte pocit, že jeden bez druhého neviete existovať, je načase pristúpiť k vážnemu kroku a predstaviť svoju polovičku svojim najbližším a priateľom.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Instagram D.R.

Tento moment opäť zažila aj slovenská speváčka Dara Rolins. Jej drahý Pavel sa odhodlal a zoznámil ju so svojimi rodičmi. „Pavel ma prišiel vyzdvihnúť a tým, že je to len hodinka do jeho rodnej dediny, ktorá sa volá Skalná, kde sa narodil a kde žije jeho rodina, tak sme spojili príjemné s užitočným,“ prezradila Dara pre Nový Čas.

A to je dôkaz toho, že to bývalý futbalista s popovou kráskou myslí naozaj vážne. Dokonca u Nedvědovcov, možno budúcich svokrovcov, aj prespala. „Strávili sme tam noc, dali sme si večeru u nich na záhrade, grilovali sme a bolo to veľmi príjemné, takže už sa poznáme všetci so všetkými,“ povedala speváčka.

Podľa všetko sa zatiaľ k sobášu neschyľuje, ale každopádne je Dara znovu zamilovaná a snáď po ťažkom rozchode s Rytmusom spoznala toho pravého. A ktovie, možno sa Pavel odhodlá spraviť ďalší krok a bude čoskoro aj tá svadba.