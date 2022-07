Stretnutie Jágra a Verešovej po 20 rokoch: On s mladučkou frajerkou, ona BEZ GATIEK... veď je NA OSTRO!

Je to už pekne dávno, čo hokejista Jaromír Jágr tvoril s modelkou Andreou Verešovou doslova československý prominentný pár. Ich vzťah trval vyše 6 rokov a potom sa rozišli.

Každého zavialo úplne iným smerom. Bývalá miss z roku 1999 si zobrala za muža právnika a podnikateľa Daniela Volopicha (58) a Jágrovi zrejme zostala stále záľuba v mladých pôvabných modelkách – aktuálne randí s Dominikou Branišovou (27). Andrea a Jaromír sa nevideli približne dvadsať rokov, avšak osud ich cesty opäť spojil.

Nedávno sa totiž stretli v Karlových Varoch na filmovom festivale. Tentokrát každý so svojou polovičkou. Samotné zhromaždenie prominentných párov bolo veľmi príjemné a dokonca si ho Jaromír Jágr zaznamenal aj na svoj instagram. „Od 1998 do 2003 sme sa videli skoro každý deň. A potom skoro 20 rokov nič. Až do nedele 3. 7. 2022 na párty v Karlových Varoch. Milé stretnutie na skvelej párty,“ zaspomínal si hokejista na zaľúbené obdobie, keď ešte chodil s Andreou on.

Zjavne jeho spomienka na ich vzťah bola taká silná, že si k fotografii z párty pridal aj ich spoločné momentky za mlada. Veľmi milé pripomenutie si krásnych čias.

Zdroj: Instagram J.J.

Andrea Verešová akoby tušila, že sa tu stretne so svojím bývalým, a tak nenechala nič na náhodu. Na výnimočnú udalosť sa patrične nahodila. Mala na sebe nádherné biele šaty s obrovským výstrihom na chrbte, ktorý končil až kdesi pri jej zadných partiách a odkrýval začiatok jej intímnej časti tela.

Na spodnú bielizeň akosi nezostalo miesto a musíme uznať, že by asi len zbytočne narúšala celkový čistý dojem. Rovnako spredu ju nič pod šatami neobmedzovalo, a tak vynikli aj jej prednosti. Jaromír, ale aj ostatní prítomní sa mali teda na čo pozerať. Ktovie len, ako sa cítila jeho terajšia priateľka Dominika, ktorá zvolila menej odvážny štýl.

