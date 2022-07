Ďalšia ZMENA IMIDŽU Matúša Kolarovského: Najprv sa zbavil dredov a teraz… Fúha!

Matúša spoznala široká verejnosť najmä vďaka úspešnému seriálu na obrazovkách televízie Markíza, Pán Profesor. Neskôr to bol úlet s Veronikou Nízlovou, s ktorou má krásnu dcérku Neu.

Donedávna ho všetci registrovali ako dredatého týpka, ktorý vyniká svojím exotickým zjavom. Nie je to tak dávno, čo zhodil svoju afro hrivu a predstavil sa v piesni Sen nakrátko vystrihaný. A teraz prišla opäť ďalšia premena.

Galéria fotiek (7) Veronika spolu s oteckom svojho dieťatka Matúšom Kolárovským

Zdroj: instagram/ veronikatwiins

Zdá sa, že spevák s každým novým videoklipom prichádza aj so zmenou svojho imidžu. Tentokrát sa v piesni Čas ukázal ako blondiak. Hudobník znovu zaexperimentoval a svoje hnedé vlasy si odfarbil. Na sociálnej sieti si s ním zverejnila fotku jeho terajšia priateľka Nikola, ako sa spolu v objatí držia tieto plavovlasé hrdličky, zamilované až po končeky svojich blond vlasov.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Instagram N.B.

Hovorí sa, že za každou zmenou hľadaj ženu alebo chlapa. No snáď to bude v Matúšovom prípade len ten videoklip. A svieži, odvážny look mu možno prinesie aj ďalších fanúšikov.