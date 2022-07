Za necelý rok zhodila 35 kíl: Totálna premena českej herečky!

Pavla Tomicová patrí k herečkám, ktoré už majú všetci zafixované v hlave ako tie oblejšie. Výraznejšie schudla, keď v roku 2018 tancovala v šou StarDance. V čase pandémie však išli kilá opäť hore. Ako médiám priznala, nestravovala sa najlepšie a dopriala si množstvo sladkých limonád.

Aktuálne sa však ukázala na filmovom festivale výrazne štíhlejšia. „Schudla som 35 kíl. Mne sa to vždy podarí zhodiť a potom sa to zase vráti naspäť,” povedala pre Aha!.

Herečka, ktorá nedávno oslávila 60 rokov, však verí, že teraz sa jej váhu podarí udržať. „Začala som chudnúť už skôr, ale je to vidieť až teraz v lete. Niekedy od septembra to išlo tak zvoľna a potom rýchlejšie. Všetkým hovorím, že dôležitá je správna a pravidelná strava,” prezradila Pavla. „Cítim sa dobre a to je pre mňa to najpodstatnejšie,” dodala.