Česká speváčka „sa opustila“: Nakysla ako knedľa!

Petra Janů v novembri oslávi 70. narodeniny, no takmer v každom rozhovore zaznieva otázka, ako sa udržiava vo forme. Vždy bola známa tým, že žila zdravo a športovala.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Tv Barrandov

„To všetko platilo do lockdownu. odsťahovala som sa počas covidu do lesov so svojím psíkom maltezáčikom a hrešila som. Nakysla som ako knedľa, čo vidím podľa šatníku. Zmestím sa len do teplákov a niekoľkých džínsov. Tak teraz to zase musím zhodiť, aby som vyzerala opäť ako človek,” povedala speváčka úprimne pre iDnes.cz.

A presne vie, ako sa opäť vrátiť na svoju normálnu váhu. „Časopisy sú plné receptov, rád a diét, ale podľa mňa na to existuje len jeden jediný recept – cvičenie a správny jedálniček. Tým asi veľa žien a dievčat nepoteším, ale je to tak,” vyhlásila Petra, ktorá zároveň prezradila, že patrí k ľuďom, čo sa v jedení musia naozaj prísne strážiť. „Ja mám až také rodinné predispozície, že sa zahľadím do knihy s receptami a priberiem. Takže zhruba od 40 rokov si musím strážiť stravu a cvičiť,” priznala. Dôkazom jej slov aj to, že stačilo na chvíľu poľaviť a hneď nabrala kilá navyše. V jej veku však už asi nikto nečaká, že na pódium vyjde modelka s telom dvadsiatky...