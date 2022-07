Bývalý markizák po KRUTÝCH ranách života: Nová FRAJERKA... FOTO Túto ženu mi poslala MAMA Z NEBA!

BRATISLAVA - Začiatkom marca tohto roka sme na Topkách písali o tom, že účastník z poslednej série markizáckej Farmy prežíva najhoršie chvíle v jeho živote. Do neba odišla jeho milovaná mama, ktorú dlhodobo trápili zdravotné problémy...

Peter už počas svojho pôsobenia v poslednej sérii reality šou spomínal, že sa jeho mama pasuje s vážnymi zdravotnými problémami, no vyzeralo to tak, že sa z nich napokon dostane. Avšak, bohužiaľ, nestalo sa tak a jeho mamina napokon svoj boj prehrala.

Bolo zjavné, že bývalý farmár ťažkú situáciu nezvládal, čo je však absolútne pochopiteľné, keď človeka postihne takáto zdrvujúca tragédia. Zosnulú mamu dokonca prosil, aby si ho zobrala so sebou. „Mamička moja, vezmi si ma tam hore, chcem byť s tebou. Milujem ťa, zober ma so sebou, prosím,“ zverejnil vtedy na Instagrame.

Situáciu mu neuľahčovalo ani to, že po svojom boku v tom čase nemal partnerku, ktorá by mu bola počas takýchto ťažkých životných chvíľ oporou. Peter sa už na statku netajil tým, že by sa rád usadil a túžil po tom, aby po jeho boku stála milovaná žena.

Istý čas síce "pokukoval" po viacerých farmárskych spoluhráčkach a zalo sa, že sa zamiloval do Stanky Klčovej, na statku ale napokon lásku nenašiel a bol dlho nezadaný. Až doteraz. Zdá sa, že karta sa konečne obrátila a Petrovi popriala šťastena. Po náročnom životnom období totiž získal svoju druhú polovičku.

Na svojom profile na Instagrame sa Matejka pochválil zábermi so sympatickou blolndínkou, no a z ich zamilovaných póz a vrúcných slov je zjavné, že ide o jeho novú priateĺku. Tej dokonca Peter venoval krásne romantické vyznanie. „Verím, že túto úžasnú ženu mi z neba poslala moja mama. Milujem ťa, láska a nikdy o teba nechcem prísť," napísal k snímke so svojou partnerkou.

Snáď to teda Petrovi konečne vyjde a život mu po všetkých trápeniach dopraje chvíle plné šťastia, lásky a pohody.

