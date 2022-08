Veľké ZMENY na markizáckom statku: EXsúťažiaci PROTESTUJÚ... TOTO už s Farmou nemá nič spoločné!

Televízia Markíza sa netají tým, že tento ročník „drsnej“ reality šou bude úplne iný ako tie predtým. Hlavnou zmenou, ktorou si prešla, je určite výmena moderátora. Po štyroch rokoch nahradí komičku Evelyn známy herec Marek Fašiang. On však na moderovanie nebude sám!

Koncept, ktorý zobrazoval drsný život ľudí na statku, sa rokmi vytráca a mení na niečo, čo sme predtým ešte nevideli. Súťažiaci, ktorí si v začiatkoch Farmy siahali na úplne dno, sa miestami nemohli čo i len poriadne najesť a to posledné, na čo mysleli ženy, bolo to, aby sa pred zrkadlom nalíčili... Toto všetko je už minulosťou. V posledných rokoch majú farmári k dispozícii mnoho moderných výdobytkov - takých, ktoré si starší farmári nevedeli za svojej účasti ani predstaviť.

Najprevratnejšou zmenou, ktorou si šou tento ročník prejde je novinka s menom Alica, ktorá má pomôcť moderátorovi. Ide o umelú inteligenciu, ktorá bude dozerať na všetko, čo sa naokolo nej deje. Taktiež sa táto nová spoločníčka bude farmárom pravidelne prihovárať, bude spolu s nimi voliť duelantov a zanechá im aj odkaz od vypadnutého - informovala o tom samotná Markíza.

Umelá inteligencia, ako dobre vieme, nemá city a nepozná žiadne zľutovanie, preto sa práve ona podľa televízie hodí na tento post usmerňovania súťažiacich. Prevratná zmena si zatiaľ nezískala taký úspech, aký bol očakávaný. Práve preto sme pre Topky.sk oslovili aj bývalých súťažiacich z čias prvých sérií Farmy, ktorí si siahli na svoje úplné dno, aby vyjadrili svoj názor na to, ako sa šou zmenila.

Peter Vaculčík, 3. Séria Farmy:

„Farmu som prestal sledovať odkedy sa „zmodernizovali“. Mrzí ma, že hlavná myšlienka Farmy už nie je ako na začiatkoch. Namáhavá práca, skoré vstávanie, nulová strava. Sám som schudol 12 kg za 11 týždňov. Intrigy sa zachovajú v kolektíve cudzích a uzavretých ľudí, čo je pre slovenského diváka zaujímavé. Nájdu sa tam mnohí. Nová myšlienka umelej inteligencie znie zaujímavo a diváka na začiatku pritiahne. Mrzí ma však, že Farma ako taký „statok“ už nemá s tým, čím sme si v tretej sérii prešli my, nič spoločné, ale chápem, že od našej Farmy ubehlo 10 rokov a je tu nový, mladší, modernejší typ diváka, ktorého to hádam zaujme ako aj účinkujúcich. Držím im palce. A robote pokoj.“

Jana Kállayová, 3. Séria Farmy:

„Je dosť smutné, že názov Farma, ktorá má byť o divočine, má byť o tom, aby si ľudia siahli na svoje dno, ako sme mali my vlastne na Farme 3... Ja osobne som si našla to svoje dno, našla som si veľa vecí, ktoré ma pohnali dopredu. A vážim si určité veci. No a priebeh súťaže, nemá nič spoločné s novými Farmami. Je vidieť, že majú druhého režiséra, ktorý je úplne iný, ako ten náš. To nie je Farma, mali by zmeniť názov.“

Monika Haklová, 2. Séria Farmy:

„Videla som upútavku na novú Farmu a prišlo mi to veľmi vtipné s tou Alicou – umelou inteligenciou. Ale zas,prečo nie? Doba ide dopredu a všetko sa inovuje, treba ísť s dobou. Ale myslím si, že tie prvé série Farmy boli naozaj o Farme. Ja som účinkovala v druhej sérii, a teda my sme tam nemali elektriku, bola krutá zima, žiadne vymoženosti ako kúpeľňa, vodu sme si museli naberať zo studne. Bol to extrém, doteraz na to spomínam, keď vidím dnešnú generáciu, ako sa na všetko sťažujú.“

Galéria fotiek (10) Jana Frčková

Jana Frčková, 2. Séria Farmy:

„Riadna hlúposť, neviem, toto už nie je Farma, kde by toto na Farme existovalo. Úplne zmenený koncept, čo, ale neprinesie očakávanú sledovanosť. Kontakt s ľuďmi je kontakt s ľuďmi. Naša Farma bola jedna z najkrajších, bola to zimná Farma a bol to fakt boj o prežitie. A toto sa ľuďom páči, vrátiť sa v čase späť, aké to bolo naozaj. A nie, že tam je už všetko dovolené, baby sa maľujú ako obrázky... To kde tak žili ženy? Mne osobne sa už takáto Farma nepáči.“