NAJHORŠIE manželstvo českého šoubiznisu? Títo dvaja by už fakt mali ísť od seba!

PRAHA - Už celé roky sú označovaní ako kontroverzní manželia. Nech sa totiž deje čokoľvek, rozvod v prípade Dády Patrasovej a Felixa Slováčka akoby vôbec nepripadal do úvahy. Pritom okrem nevery je bežné,. že sa navzájom osočujú v médiách. Najnovšie herečka prezradila... Fúúúú!

Felix Slováček dlhé roky žil po boku inej ženy a aj tak sa s Dagmar Patrasovou nerozviedli. Pomerne často si posielali štipľavé odkazy cez médiá, no nakoniec sa vrátili k životu v spoločnej domácnosti.

Neznamená to však, že by ich manželstvo bolo zrazu jedna idylka. Práve naopak, je to ako na hojdačke. Chvíľu ukazujú šťastné tváre, potom sa navzájom strápňujú alebo na seba kydajú v médiách.

Poslednou kauzou tohto páru bola nehoda, pri ktorej Dagmar narazila do iného auta a odmietla sa podrobiť dychovej skúške na alkohol. „S Dádou už nechcem mať nič, nechcem s ňou ani tráviť čas doma,” vyhlásil do médií Slováček a dodal: „Dáda chľastá, ja pracujem.”

Jeho žene tieto výroky určite nepadli dobre. Navyše v rozhovore, ktorý najnovšie vyšiel v časopise Sedmička, prezradila, čo sa odohralo za múrmi ich vily. „Doma mi povedal, že bol sedem rokov v očiach verejnosti za hajzla kvôli Gelemovej, takže konečne teraz budem za sviňu ja. Felix má radosť, že som teraz tá zlá ja,” prezradila nešťastná umelkyňa.

Galéria fotiek (2) Zdroj: profimedia.sk

Medzitým si však manželia odskočili na spoločnú dovolenku do Tunisu. Prichádzali odtiaľ správy o brunetkinom pití a nepríjemnej atmosfére. Herec Jiří Krampol, ktorý tam bol s nimi, však tvrdí niečo iné. „Naopak, bola tam sranda a zábava, všetci sme si to užili. Čo sa týka Dády, tak bola skvelá, úplne bez problémov, myslím, že jej dovolenka určite prospela a oddýchla si. S Felixom boli ako dve hrdličky,” povedal herec pre portál Život v Česku.

Nuž, isté je, že v týchto dvoch sa asi nikto nevyzná a doteraz si už narobili hanby viac než dosť. Možno by bolo načase zariadiť si život tak, aby každý z nich prežil pokojnú starobu namiesto neustálych mediálnych prestreliek.