TAJOMSTVO Felixa Slováčka: PREBOHA, veď on sa volá úplne inak!

Meno Felix sa s ním takzvane ťahá už desiatky rokov, a tak niet divu, že málokto tuší, že známy hudobník a manžel herečky Dády Patrasovej sa v skutočnosti volá úplne inak. „Som pokrstený ako Antonín,” prezradil pre magazín PrahaIN.cz.

Galéria fotiek (2) Felix Slováček so svojimi deťmi

Zdroj: Facebook/Instagram A.S.

Toto meno sa zrejme niekomu zdalo príliš obyčajné. Hudobník nevysvetlil, kto ho začal nazývať inak, ale veľmi rýchlo mu všetci začali hovoriť novým menom. „Začali mi hovoriť Felix, až keď som vystupoval nejakých 16 – 17 rokov. A odvtedy mi to bolo prišité, ale mne to nevadí. Pretože Felix znamená v latinčine šťastný. Šťastný Antonín, to je dobré spojenie,” povedal dobre naladený.

A úsmevné príhody zažíva kvôli menu aj s policajtmi. „Keď ma zastaví polícia, tak sa ma pýtajú, či nemám brata Felixa,” smial sa umelec.