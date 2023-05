Frustrovaný Jiří Krampol: České televízie ho ODMIETAJÚ… To je ale POTUPA!

Uznávaný český herec, moderátor a komik Jiří Krampol sa dožil sklamania. Hoci jeho život je profesionálne sprevádzaný humorom, v poslednom období sa jeho úsmev veľmi rýchlo vytratil. České televízie ho totiž začali hádzať cez palubu.

Keďže umelec onedlho oslávi svoje 85. narodeniny, rozhodol sa vytvoriť pre seba, ale najmä pre všetkých svojich priaznivcov jedinečný dokument o svojom živote s názvom Život je sranda. Po veľkolepej premiére to však pre neho až tak ružové nebolo. Z premietania si totiž odniesol zdravotné problémy, o čom sme vás dávnejšie informovali. Následne so svojím autobiografickým dielom nepochodil v žiadnej televízii.

„Štve ma, že s našim dokumentom o mojom živote nič nevychádza. Každý sľubuje len hory, doly a výsledok je nula. Do kina to na premietanie dnes nikto nedá. Ľudia chodia na Avatara, nie na dokumenty. A televízie to nechcú,“ posťažoval sa herec pre Extra.cz.

Niet sa čomu diviť, že je z toho frustrovaný. „Podľa mňa je to dobré. Ľudia na premiére tlieskali 5 minút v stoji, ale televíziu to nezaujíma. Nove sa to nehodí a Prima, a to je absurdné, to nemôže vysielať, pretože nevedia, či by ma diváci prijali. A to som každý deň päť hodín v ich vysielaní s programom Nikdo není dokonalý,“ prehlásil Jiří s tým, že ani ďalšie médiá o jeho tvorbu neprejavili žiaden záujem. To je ale potupa!

Zdá sa, že hercovi zostáva už len dúfať, že niekto sa predsa len nájde a všimne si jeho vynaloženú prácu a konečne sa mu tak dostane aj patričné uznanie, aké si rozhodne zaslúži.