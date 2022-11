Patrasová naložila nevernému manželovi: Zostarol a PRESKOČILO MU... Čo na ňom mladé baby vidia?!

O ich vzťahu a bokovkách sa toho už popísalo veľa a oni dvaja tiež rôznymi vyjadreniami nešetrili. Pri niektorých slovách tejto dvojice až nie je úplne jasné, prečo sú vlastne spolu...

Najnovšie sa Patrasová k svojmu manželovi Felixovi Slováčkovi vyjadrovala v šou Agáty Hanychovej Holčičky. A netajila, že jeho dlhoročný vzťah s mladou výtvarníčkou Luciou Gelemovou ešte stále nehodila za hlavu. „Ešte som mu to úplne neodpustila, ale je to ťažké. Človek musí ísť do minulosti, myslieť na spoločné zážitky. Deti do neho počas toho obdobia hučali tri roky, potom to vzdali. S tou pani sa ani nikdy nestretli, aj keď to Felix chcel. Myslím, že mu preskočilo. Nemyslieť na to je ťažké a veriť mu tiež,” vyhlásila otvorene.

A hudobníkovi naložila ešte viac pri otázke, čo ju viedlo k tomu, že sa k sebe vrátili. „Mám s ním deti a som s ním 40 rokov. Možno je v tom aj ľútosť. Nechcem hovoriť do televízie, že zostarol, ale je to tak. Čo na ňom všetky tie slečny, s ktorými sa stretáva, vidia, ťažko povedať,” nedávala si Dáda servítku pred ústa. I keď isté kvality Felixovi priznala: „Výborne hrá na klarinet a na sopránovú flautu a má charizmu.”

Následne všetkým ženám odkázala, aby si nikdy nezačínali so ženatým chlapom. „Nikdy to nedopadne dobre, pretože má záväzky k svojej prvej rodine. Akurát by ste sa trápili,” myslí si Patrasová.