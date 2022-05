Patrasovú treba zavrieť do BLÁZINCA, lebo... UMRIE alebo niekoho ZABIJE!

PRAHA - Silné vyjadrenia! Českým šoubiznisom aktuálne hýbe kauza týkajúca sa herečky Dagmar Patrasovej (66), ktorá autom nabúrala najskôr do zaparkovaného auta a potom aj do betónovej zábrany s dopravným značením. Podľa medializovaných informácií sa odmietala podrobiť dychovej skúške a hovorí sa, že bola pod vplyvom alkoholu. K problémom známej tmavovlásky sa najnovšie vyjadril dlhoročný rodinný priateľ, ktorý Dádu rozhodne nešetril.

Uznávaný český hudobník Felix Slováček oslávil 23. mája svoje 79. narodeniny. Pri tej príležitosti usporiadal pre svojich priateľov v utorok narodeninovú párty, kde však jeho manželka - herečka Dagmar Patrasová chýbala.

Prekvapilo to ale zrejme málokoho. Tmavovláska si totiž v pondelok vyrobila hanbu, keď si zrejme pod vplyvom alkoholu sadla za volant auta. „Dáda sama uznala, že nepríde. Nemal som už ani silu jej niečo zakazovať,” prezradil pre blesk.cz oslávenec.

Felixovi okrem iných prišiel gratulovať aj jeho dlhoročný kamarát - herec Jiří Krampol. „Tému pitia riešime s Felixom už dlho. Každý sa občas napijeme, ale Dáda má problém. Keď som jej povedal, aby sa išla liečiť, poslala ma do pr*ele. Poznám ju od 16 rokov, krásna a talentovaná žena. Ale to, čo dnes vyvádza, je šialené. Je jej škoda,” povedal pre blesk.cz Krampol, ktorého manželka Hanička (†59) roky bojovala so závislosťou od alkoholu. Herec ju napokon nechal zbaviť svojprávnosti a umiestnil ju do liečebne.

Galéria fotiek (7) Felix Slováček a Jiří Krampol

Zdroj: profimedia.sk

Rovnaký postup navrhuje Jiří aj v Dádinom prípade. Zveril sa s tým portálu extra.cz. „Felixovi som hovoril: Keď Dádu nedostaneš na liečenie, tak ako som ja dostal Haničku, tak tá žena buď umrie, alebo to skončí tragédiou. Môže niekoho zabiť. Môže sa ožrať a niekoho zraziť. Takýto človek vôbec nevníma,” uviedol Krampol. „Zdôrazňoval som, že jediná možnosť, ktorá existuje, je nedobrovoľne Dádu zavrieť na pol roka do blázinca. Je nutná tvrdá abstinencia. Nie je to riešenie, je to pokus,” dodal.

Krampol tiež vylučuje, že za Patrasovej problémy s alkoholom môže Felix a jeho nevery. „To sú hlúpe výhovorky. Dáda mala problémy už predtým. Človek, ktorý chce piť, si vždy nájde dôvod. Vyčítať jej, že pije, nemá zmysel. Nemôže za to. To by bolo rovnaké, ako vyčítať niekomu, že má cukrovku. Je to choroba,” poznamenal tiež Slováčkov dobrý priateľ, ktorému Patrasovej problémy nie sú vôbec ľahostajné.