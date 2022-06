POHREB českého Vinnetoua Stranislava Fišera (†90): Zomieral nemý... Už nechcel viac žiť!

Posledná rozlúčka so Stanislavom Fišerom sa konala v piatok 17. júna od 9:15 v motolskom krematóriu. Už polhodinu pred začiatkom sa pred smútočnou sálou začali schádzať prví hostia. Medzi nimi napríklad speváčka Milena Soukupová, herečka Libuše Švormová či herec Petr Kostka.

Prišiel aj Igor Bareš, aj napriek tomu, že so zosnulým sa osobne nepoznal. „Osobne sme sa nestretli, ale na pohreby veľkých ľudí sa chodiť má, preto som tu,“ ozrejmil svoju prítomnosť na smútočnom akte herec. Po ňom ešte na pohreb dorazili umelci Veronika Jeníková s Otakarom Brancuzským a úplne na poslednú chvíľu Otakar Brousek.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TONDA TRAN / CNC / Profimedia

Herec a dabér Stanislav Fišer bol známy najmä pre svoj nezamenitelný hlas. Daboval ním napríklad legendárneho Vinnetoua či Ružového pantera. Pred rokmi však oň náhle prišiel. Bojoval s rakovinou hrtanu, musel podstúpiť radikálny zákrok, pri ktorom prišiel aj o hlasivky. Odvtedy dokázal hovoriť len pomocou špeciálneho prístroja.

No a to ho veľmi trápilo. Smrť tak bola preňho prakticky vykúpením. „Veľmi ma to bolí a nie som ešte schopná jediného slova. Viem, že už Standa chcel odísť. Veď už nechodil, zle videl, počul, prehĺtal, ale to viete, je to veľká bolesť,“ priznala českému Blesku jeho životná partnerka Antonie Hemerková, ktorá ho do poslednej chvíle držala za ruku.