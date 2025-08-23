Nádherný hlas i odvaha ísť DONAHA: Slávna česká Angelika sa v 77-ke vo filme VYZLIEKLA

PRAHA - Kto z vás nevidel čo len raz v živote na televíznej obrazovke Angeliku, nech ani nečíta ďalej. Mnohí z nás ju sledovali aspoň päťkrát, všetky diely. Dokonca ju ako vábidlo v televízii zneužila bývalá socialistická vláda, ktorá tým chcela ľuďom zabrániť v účasti na tzv. sviečkovej demonštrácii.
A prečo hovoríme o Angelike? Pretože väčšina televíznych divákov neovládajúcich francúzštinu si ju spája s nádherným zamatovým ženským hlasom hovoriacim po česky. Herečka Libuše Švormová, ktorá ju nadabovala takmer tak úžasne ako František Filipovský žandára Louisa de Funès, sa totiž dnes dožíva požehnaného veku 89 rokov. Vek dámy sa nemá prezrádzať, ale pani Libuša vyzerá stále senzačne.
Libuše Švormová-Paterová, vlastným menom Libuše Schwormová (23. august 1935) je predovšetkým skvelá česká divadelná, filmová a dabingová herečka. Vďaka jej hlasu ju obsadili do dabingu už v roku 1963, keď sa v Československu s dabingom len začínalo. "O niekoľko rokov neskôr som nadabovala tú slávnu rolu, ktorá ma dodnes tak trochu prenasleduje, teda Angeliku. Vtedy sme tých päť dielov s kolegami nepovažovali za senzáciu, ktorá sa bude vysielať ešte aj po päťdesiatich rokoch na každé Vianoce či Veľkú noc. Považovali sme to za taký jednoduchý gýč," spomína herečka s úsmevom. "Až neskôr som si uvedomila, že to malo taký úspech, pretože Michèle Mercierová, ktorá ju hrala, bola jednou z najkrajších herečiek na svete. V tých ťažkých časoch šesťdesiatych rokov chceli ľudia vidieť a počuť krásu, ktorá pomáhala. Keď Francúzi o mnoho rokov neskôr natočili remake Angeliky s mladými hercami, nikto oň nemal záujem." Skromná Libuše Švormová obíde fakt, že ona ako rovnako krásna žena mala vo veku 77 rokov odvahu postaviť sa nahá pred kameru vo filme Chvilky.
Len Angelika a nahota nie je to, čo písalo kariéru tejto herečky. Narodila sa ako druhá dcéra rodičom, ktorí boli veľmi rozdielni. Otec vyštudoval techniku a mama, jednoduchá dievčina z vidieka viedla hospodárstvo. Vo vojnových časoch mali ťažký život, neboli potraviny, otec sa však snažil dospievajúce dievčatá živiť čo najlepšie. Raz vzal z domu fotoaparát a keď sa vrátil, viedol kozu. Vďaka nej si celá domácnosť trochu prilepšila. Libuše potom vyštudovala Školu umeleckých remesiel v Brne, profesii grafičky sa však nikdy nevenovala, lebo hneď potom nastúpila na DAMU, kde v roku 1959 absolvovala štúdium herectva.
Jej herecká kariéra sa začala vo Východočeskom divadle v Pardubiciach, kde zaujala už svojimi prvými výkonmi (Rómeo, Júlia a tma, hra, ktorá sa stala osudovou pre jej ďalší súkromný život. Vtedy sa totiž začal dlhodobý partnerský vzťah so spisovateľom a dramatikom Janom Otčenáškom, ktorý trval až do jeho predčasnej smrti.) Na základe výborných kritík bola v roku 1961 angažovaná do Mestských divadiel pražských, kde strávila vyše tridsať rokov. Vynikla v divadelných hrách Jean a ja, Kupec benátsky, Bláznivá zo Chaillot, Lavička a v mnohých ďalších. Jej doménou boli osudové ženy, často z lepšej spoločnosti, nezriedka však aj s pochybným charakterom. K tomu sa pridali filmovačky a dabing. Jej hlasom hovorila aj Shirley McLaine alebo Gina Lollobrigida.
Libuše bola vždy veľmi disciplinovaná a dochvíľna. Inak by nemohla od šiestej rána do pol desiatej dabovať, potom skúšať v divadle alebo nakrúcať, opäť utekať do dabingu a večer odohrať predstavenie v Mestských divadlách pražských. Pritom doma na sídlisku v tých časoch nemali takú samozrejmú vec, ako je telefón. Stávalo sa teda, že skoro ráno u nich niekto zazvonil pri dverách, Libuše ešte v pyžame otvorila a tam stál človek s odkazom, že má ísť do dabingu.
Jej dlhoročným životným partnerom, ktorý jej taký kočovný život toleroval, bol spisovateľ Jan Otčenášek (1924-1979), okrem iného autor mnohých scenárov k filmom a seriálom, v ktorých Švormová hrala. Zomrel predčasne a v roku 1982 sa herečka vydala za Jaroslava Pateru. Deti nemala, pri svojom pracovnom tempe by starostlivosť o ne asi nemohla zvládnuť. Materstvo nie je dopriate každej žene. Herecký i civilný prejav slávnej českej Angeliky a predovšetkým držiteľky ceny Thálie za celoživotné majstrovstvo v odbore činoherné herectvo je však dodnes plný jemného humoru, vitality, prirodzenej noblesy a múdreho životného nadhľadu. Aj po odchode do penzie stále hrá, ale úlohy si už vyberá. Vystupuje v Divadle v Řeznickej ulici alebo v Divadle U Hasičov, účinkuje aj v zájazdových predstaveniach agentúry Harlekýn. V roku 2005 získala Libuše Švormová Cenu Františka Filipovského za celoživotné majstrovstvo v dabingu. V súčasnosti je členkou Hereckej asociácie a pracuje pre Nadáciu Život umelca.