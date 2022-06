Filmový svet v slzách: SMRŤ známeho herca (†90)... Bol to ten najláskavejší človek!

NEW YORK - Vo veku 90 rokov zomrel americký filmový herec Philip Baker Hall, známy zo snímok ako Magnólia, Talentovaný pán Ripley, Dogville či Bruce všemohúci. Oznámila to v utorok stanica BBC.

Philip Baker Hall, všeobecne označovaný za charakterového herca, začínal svoju kariéru v divadle. V 70. rokoch sa začal objavovať v malých úlohách v hollywoodskych filmoch ako Kóma a v televíznych seriáloch (MASH alebo Good Times).

Hall bol osadzovaný aj v 80. a 90.rokoch; účinkoval vo filmoch ako Krotitelia duchov 2, Air Force One, The Truman Show alebo Muž, ktorý vedel priveľa.

Jeho posledným celovečerným filmom je The Last Word z roku 2018. Medzi jeho televízne seriály ďalej patria Newsroom, Modern Family, Pasadena, Nemocnica Chicago Hope, Miami Vice, Seinfeld, The Library, Advokáti či Západné krídlo.

Hall sa narodil v roku 1931 v americkom štáte Ohio. Zanechal po sebe manželku a štyri dcéry. Skonal v kalifornskom meste Glendale. Bol držiteľom niekoľkých filmových cien vrátane Hollywood Film Award a Florida Film Critics Circle Award.

Kamarát zosnulého herca - Sam Farmer na svojom Twitteri nechal dojemný odkaz: „Môj sused, priateľ, jeden z tých najmúdrejších, najtalentovanejších a najmilších ľudí, akých som kedy stretol - Phillp Baker Hall zomrel. Bol obklopený tými, čo ho milovali. Svetu budeš chýbať.”