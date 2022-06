Balúchová podstúpila estetické zákroky: VAROVANIE pre všetky ženy a dievčatá!

Už ubehlo 12 rokov odvtedy, čo si Barbora Balúchová dala upraviť svoje prsia. Keď sa o pár mesiacov neskôr zdalo, že má prednosti zase o čosi väčšie, vyslovila sa jasne: „Na novej plastike som nebola. Už ani nikdy na žiadnu nepôjdem.“

Ako nám vtedy povedala, po operácii chvíľu rozmýšľala, či zvolila dostatočnú veľkosť. No časom sa tvar upravil, prsia si takzvane "sadli" a s ich plnosťou začala byť úplne spokojná. A naozaj sa zdá, že odvtedy si už pod nôž neľahla – žiadne nové úpravy totiž na nej nebolo nebadať.

Speváčka podstupuje už len drobné úpravy. „Všetko s citom. Tohto sa držím aj pri estetických ošetreniach,” vyhlasuje Barbora, ktorá si v týchto dňoch dopriala vyhladenie čela botoxom a napichanie pier kyselinou hyaluronovou. „Čo sa týka pier, ja nejdem na veľkosť, ale na hydratáciu, lebo mne sa extrémne vysušujú, praskajú mi pery a som veľmi rada, že pani doktorka to robí takto s citom,” povedala Balúchová.

A práve s tým súvisí aj jej varovanie pre ostatné ženy. „Dievčatá, prosím vás, ak chcete podstúpiť estetický alebo plastický zákrok, prosím, vyhľadajte si naozaj profesionála a nehľadajte varianty, len aby to bolo najlacnejšie. Nemusí to skončiť vôbec dobre,” napísala na sieti Instagram.

A skúsenosti mnohých jej dávajú za pravdu. Môžeme spomenúť napríklad bývalú milenku Borisa Kollára Barbaru Bátorovú.

Znetvorená skončila aj Simona Butinová, ktorá sa objavila v markizáckom Sexy športe či jojkárskom Take me out.