Kollárova ex sa doriadila plastikami: 8-tisíc v lufte... Bola som blbá a o**bali ma!

V roku 2018 sa však kedysi kontroverzná tmavovláska stala mamičkou a bujaré žúry a škandály, ktoré ju kedysi sprevádzali takmer na každom kroku, sú už len minulosťou. Materstvo ju očividne veľmi zmenilo a na svet sa už díva úplne inak. Do svedomia si vstúpila, aj čo sa týka spomínaných vylepšení. Dnes vraj mnohé z nich ľutuje.

Barbara Bátorová bola kedysi spájaná s Borisom Kollárom

Mamička rozkošnej Maríny najprv doplatila na zväčšovanie pier. Kým dnes tento zákrok patrí medzi pomerne bežné a takmer absolútne bezpečné, ona si do pusy nechala vpichnúť látku, ktorá jej spôsobila obrovské komplikácie a takisto aj bolesti.

Na zväčšovanie pier preto už ani nepomyslela dobrých šesť rokov. „Aquamid je látka, čo sa kedysi pichala. Je nevstrebateľná a je to hnoj. Pery som mala rezané asi 5-krát, čo mi to chceli vybrať, ale nedá sa. Zrástlo to s mojím tkanivom. Už opúchalo, bolelo to, bola to nočná mora, ale klop-klop, teraz nič, je to stabilizované už pár rokov,” uviedla s tým, že aktuálne by ju už ani nenapadlo si nechať niečo pichnúť do pery.

Barbara kedysi holdovala rôznym vylepšeniam, časom niektoré z nich oľutovala.

Napokon ešte priznala, že vrásky jej spôsobuje aj plastika poprsia. Tú si nechala urobiť približne pred 5 rokov dozadu rokmi a na Instagrame aktuálne priznala, že za operáciu vtedy vysolila neuveriteľných 8-tisíc eur. To sa hneď nezdalo jej sledovateľom, ktorých začalo zaujímať, či jej do hrudníka vložili nejaký špeciálny výplňový materiál, keďže tieto zákroky sa väčšinou pohybujú okolo 4 tisícok.

Bátorová sa rokmi poriadne zmenila. Vyzerá prirodzenejšie a mimoriadne jej to pristane Zdroj: Instagram B.B.

Barbara uviedla, že nešlo o žiadny zázrak a s výsledkom dokonca ani nebola spokojná. A dôvod mastnej sumičky? „Ako to slušne napísať... Bola som blbá a o**bali ma. Nič špeciálne. Ani nie sú dobre urobené,” povedala otvorene a dodala, že aktuálne už poškuľuje po šikovnom lekárovi, ktorý by jej prsia preoperoval.