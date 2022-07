NÁHLY ZVRAT: Balúchová ako moderátorka SKONČILA!

BRATISLAVA - Bývalá superstaristka Barbora Balúchová je známa ako speváčka, no posledné dva roky sa uplatňovala aj ako moderátorka. Nedávno natočila poslednú reláciu pred prázdninami a ani len netušila, že viac ich už ani nebude... V televízii skončila!

Barbora Balúchová mala v šlágrovej televízii program s názvom Senzi svet s Bašou a vždy dávala najavo, že túto prácu robí veľmi rada.

Rovnako ako iné stanice, aj Senzi TV dáva niektorým svojim programom a moderátorom letnú prestávku. Barbora tak nedávno na svojom Instagrame informovala, že točí poslednú časť pred letom. A hneď veselo dodala, že sa teší, ako sa s divákmi stretne opäť v septembri.

Dnes je však všetko inak! „Áno, je to pravda, v TV Senzi končím aj ja,” informovala svojich fanúšikov speváčka a moderátorka. Zdá sa však, že neodchádza v zlom. „Píše sa mi to naozaj veľmi ťažko pretože to boli pre mňa krásne 2 roky. Ďakujem naozaj zo srdca za možnosť byť súčasťou TV Senzi,” uviedla Barbora.

V takzvanej story potom naznačila, že hoci niečo končí, niečo iné začína. Oslovili sme ju preto s otázkou, či odchádza kvôli inej pracovnej ponuke, Zatiaľ nám ale neodpovedala.