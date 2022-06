Studená sprcha pre Balúchovú: Máš dieťa s Kollárom... Tak NEŽOBRI PENIAZE!

Barbora Balúchová začiatkom roka 2017 porodila svoje prvé dieťa. Jej syn Alexander Ján je ale zároveň desiatym potomkom podnikateľa a dnes predsedu Národnej rady Borisa Kollára.

Galéria fotiek (4)

Nech už sú ich finančné dohody akékoľvek, je všeobecne známe, že Barbora pracovať neprestala. Živí sa ako speváčka, moderátorka, influencerka, istý čas aj podnikala.

Aktuálne má doslova nervy na isté firmy, ktoré evidentne zneužívajú influencerov. Minimálne teda aspoň ju. „Dnes od rána deň blbec. Pozdravujem firmy, ktoré sa zatajujú už niekoľko týždňov, mám u nich nevyplatené peniaze. Ja sa snažím každej jednej firme vyjsť v ústrety, robím aj nad rámec toho, na čom sme sa dohodli, a nemajú toľko chochmesu, keď majú vyplatiť peniaze, aby zdvihli telefón a dohodli sme sa, čo s tým ďalej,” zverila sa svojim fanúšikom.

A keď pokračovala, mnohým, čo si jej slová vypočuli, určite spadli sánky. „Dnes ale prišiel výrok storočia od jednej firmy, ktorá mi niekoľko týždňov neodpisovala – čo žobroním o peniaze, keď mám dieťa s tým, s kým ho mám,” sprostredkovala odpoveď na svoju žiadosť o vyplatenie honoráru.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram BB

Zdá sa, že Balúchová natrafila na poriadne neserióznu firmu. „Fakt som z toho nešťastná, lebo človek si odpracuje veci, snaží sa vyjsť v ústrety... Niektoré firmy sa vo mne dokonca snažili navodiť pocit toho, že nedostali odo mňa to, čo očakávali, a nakoniec som sa dozvedela úplný opak. Nezdvíhanie telefónov, neodpisovanie na správy a mne už to príde aj trápne sa vôbec pripomínať za svoje vlastné peniaze,” posťažovala sa na sieti Instagram.

Hlavou jej samozrejme preletela aj myšlienka riešiť to právnou cestou. Zatiaľ sa do toho ale púšťať nechce. „A nechce sa mi to proste riešiť ani s právnikmi, uberajú mi takéto veci energiu a dnes ma úplne zabila táto správa, ktorá mi prišla, že čo ja si vôbec pýtam peniaze za svoju prácu. Dávajte si pozor, influenceri,” vystríhala aj svojich kolegov.

Ktovie, aký postup bude musieť nakoniec Barbora použiť. Ale je smutné, keď sa nedodržiavajú dohody a nevyplácajú honoráre, na ktoré má po odvedenej práci nárok naozaj každý. A jeho rodinný život s tým nemá vôbec nič spoločné.