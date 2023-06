Balúchová utekala pred požiarom v Rovinke: ŠOKUJÚCI pohľad... Ľudia, buďte zodpovední!

BRATISLAVA - V obci Rovinka pri Bratislave včera vypukol rozsiahly požiar. Ten vystrašil aj speváčku Barboru Balúchovú, ktorá sa rozhodla aj so synom radšej odísť k rodičom. A cestou krútila hlavou nad nezodpovednosťou iných ľudí.

Včera mnohých ľudí v blízkosti obcí Rovinka a Dunajská Lužná vydesili veľké kúdoly hustého čierneho dymu. Horel sklad s polyetylénom a paletami.

Situácia sa do istej miery týkala aj speváčky Barbory Balúchovej. Tá z okna svojho bytu tiež videla dym. „Neviem, čo sa deje. Modlím sa, aby boli všetci v poriadku,” uviedla včera na sociálnej sieti Instagram.

Neskôr sa jej fanúšikovia, samozrejme, zaujímali o to, či je v poriadku. „Píšete mi správy, či sme s Alexkom v poriadku, ďakujem vám veľmi pekne – sme. Išli sme pre istotu k rodičom do Malaciek, lebo ten požiar sme mali cez nejaké 3 – 4 ulice,” prezradila speváčka, ktorá sa rozhodla radšej nič neriskovať a z postihnutej oblasti odísť.

„Aj keď viem, že sa ten požiar nemá šíriť ďalej, ale viem, že tam boli vyslané nejaké tímy, ktoré išli merať, ako znečistené je vlastne ovzdušie a akými látkami. Tak pre istotu, aby sme to nedýchali, tak sme išli preč. Viem, že sa hlásilo aj v rozhlase a je to všade na stránkach vypísané, aby ľudia nevychádzali z domu a mali pozatvárané okná,” uviedla.

Ona sama sa rozhodla zachovať zodpovedne, no udivilo ju konanie iných ľudí, ktorí uprednostnili sledovanie "senzácie" pred bezpečnosťou. „Prosím, buďte zodpovední, lebo aj my, keď sme odchádzali a ten požiar bol už vo veľmi znepokojivom stave, tí ľudia boli vonku, či už deti, alebo dospelí s deťmi, a si to fotili. Skúste, prosím, dodržiavať tie nariadenia, lebo nevieme, čo vlastne v tom ovzduší je,” apelovala na spoluobčanov.

Bohužiaľ, zvedavosť často víťazí. Či už pri nehodách, požiaroch alebo povodniach, polícia musí neustále upozorňovať ľudí, že snahou sledovať situáciu zblízka ohrozujú seba aj iných.