Kočiš (56) po rozvode skončil v podnájme: Prekvapivé slová… Vlastný byt nechce!

Bolo veľkým prekvapením, keď sa v roku 2018 dostala na verejnosť informácia, že Petrovi Kočišovi po 25 rokoch spoločného života krachlo manželstvo. Dvojica sa rozviedla a herec odvtedy žije v podnájme. Prekvapením však je, že po vlastnom bývaní ani netúži. Prezradil to v rozhovore pre týždenník Báječná žena.

„Spoločný byt sme predali. Prenajal som si byt, zatiaľ som spokojný a vôbec neuvažujem o vlastnej nehnuteľnosti. Nepripútavam sa teda k jednej adrese a viem, že keby som sa chcel presťahovať na iné miesto, viaže ma len klasická výpovedná lehota. Je to pre mňa nateraz oveľa jednoduchšie,“ prekvapuje Kočiš.

V čase, keď mnohí investujú do nehnuteľností, má však on inú predstavu o nakladaní so svojimi peniazmi. „Nad kúpou bytu vôbec neuvažujem. Peniaze radšej niekam investujem. A keby sa mi, nedajbože, niečo stalo, deti majú aspoň menej problémov s dedičstvom. Ale verím, že tu ešte zopár rôčkov pobudnem,“ vysvetlil so smiechom herec a moderátor.