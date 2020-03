Módne (s)hity z media párty Tv JOJ: Jenny nezáleží na outfite, Slávikove krátke nohy a Bezdeda... Škoda no!

BRATISLAVA - Vo štvrtok večer sa v jednom z hotelov na nábreží Dunaja konala párty pri príležitosti predstavenia novej šou televízie Joj - Zlatá maska. V spoločnosti sa stretli mnohé tváre známe z televíznych obrazoviek. A ako sa na túto udalosť vymódili? Na to si posvietila módna dizajnérka Andrea Koreňová. Vy svoj názor môžete vyjadriť v ankete pod článkom.

Ady Hajdu, herec

Večný fešáčisko, čierny slimový oblek mu pristane. Košeľa ležérne odopnutá je sexi, žiadna výčitka.

Zdroj: Jan Zemiar

Barbora Ďurovčíková, herečka

Outfit je dievčenský a hravý. Ružová vestička je dobrá voľba, vytvára hravé šaty. Hravé, nenútené a šmrncovné.

Zdroj: Jan Zemiar

Katarína Jesenská, moderátorka

Neviem… Toto pôsobí veľmi lacno, aspoň ten opasok keby tam nebol a tričko ležérne zastrčené len v prednej časti. Ináč sukňa sa mi veľmi páči. Len no… Opasok šarapatí a vzal štýlovosť.

Zdroj: Jan Zemiar

Marián Čekovský, hudobník

Ťažký pohoďák! Rifle mojej obľúbenej značky, výrazná mikča a sexi okuliare - absolútna jednička. Niet čo dodať.

Zdroj: Jan Zemiar

Peter Kočiš, herec a moderátor

Elegantný outfit na sympatickom chlapíkovi, ktorý nestarne. Rifle by som naspodku trošku zúžila, jemne o 2 cm skrátila. Sako krásne sedí, opasok robí outfit luxusný. Športová elegancia - čiže top.

Zdroj: Jan Zemiar

Petra Blesáková, herečka

Malé čierne šaty môžu byť. Zlatý opasok skvostne zvýrazňuje úzky pás. Veľká pochvala - Petra vie, čo jej pristane.

Zdroj: Jan Zemiar

Simona Kollárová, herečka

Bohostyle je veľmi pekný a mám ho rada. Nie som si však istá, či je to vhodné oblečenie na párty. Skôr nie. Toto si viem predstaviť na prechádzku do mesta alebo romantický obedík. Inak veľmi pekné.

Zdroj: Jan Zemiar

Tomáš Bezdeda, spevák

Tomáš sa neprekonal teda. Škoda, feši je to. Červené tenisky k čisto čiernemu outfitu pôsobia prvoplánovo a totálne odveci. Biela podrážka ma ruší. Tomáš zaniká v tomto čiernom celý. Škoda no.

Zdroj: Jan Zemiar

Zuzana Smatanová, speváčka

Hviezda večera. Zuzka pôsobí sebavedomo, ako osudová žena. Absolútne top nohavice jej sadnú, žiarivá farba roláčika jej obopína postavu, štýlová crossbody a lodičky - celé skvostné a absolútne štýlové.

Zdroj: Jan Zemiar

Alena Stračiaková, moderátorka

Chválim šaty. Retro, veľmi pekné. Len tie čižmičky - jooj. Tuto si to pýta opätky. Tieto semišky sa nehodia k štýlu absolútne. Jemné šaty zdrsnili, obuv á la tlačia ma opätky, tak si dám čižmy. Inak Alenka je krásna a chválim vlásky a mejkap.

Zdroj: Jan Zemiar

Bára Očenášová, herečka

Ach no. Bara pôsobí ako chudátenko, milučká je. Outfit úplne zle. Opisovať nebudem, myslím, že Bára nie je človek, čo jej záleží na outfitoch. A tak to aj hodnotím. Ide si svoje.

Zdroj: Jan Zemiar

Jaro Slávik, producent

Buď mám zlé foto, alebo má Jaro zlé rifle. Skrátenie nôh prvého stupňa. Oblečenie má ale švihácke. Páčia sa mi topánky. Len tie rifle! Nohy krátke, trup dlhý. Nabudúce odporúčam zvoliť iný strih nohavíc. Inak pekný outfit.

Zdroj: Jan Zemiar

Thomas Puskailer s manželkou Abbie, spevák

Thomas má nádherné sako. Avšak čiernou ho zabil. Nepáči sa mi ladenie s čiernym základom. Biela košeľa by bola vhodnejšia, takto je to ako päsť na oko. Tenisky by som dala úplne iné. Skôr mokasíny ako tenisky. Partnerka má outfit veľmi pekný. Chválim členkovú obuv.