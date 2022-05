Jojkárska silikónka ukázala ZADOK v tangáčoch: Za TOTO vysolila tisíce eur!

BRATISLAVA - Nemieni ho skrývať! Zuzana Žilinčíková sa do povedomia verejnosti vryla účinkovaním vo viacerých jojkárskych projektoch. Naposledy sa objavila v obľúbenom seriáli Nemocnica, kde stvárnila partnerku plastického chirurga. K skrášľujúcim zákrokom má blondínka blízky vzťah. Aj nedávno si dala upraviť zadok. A teraz ho ukázala takmer v plnej paráde!

Zuzana Žilinčíková, ktorá je mnohým známa aj pod prezývkou Zuzanita, má na sociálnej sieti Instagram viac ako 102-tisíc followerov. S nimi sa pravidelne delí o zaujímavé momentky, či novinky zo svojho súkromia. Pochválila sa napríklad fotkou so svojím novým frajerom. „Človek, čo stojí vždy pri mne a vo všetkom ma podporuje. Čo si môžem želať viac,” napísala okrem iného k záberu známa blondínka.

A hoci je Zuzanita šťastne zamilovaná, pohľadom na svoje krivky vie potešiť nielen svojho milenca. Aj v uplynulých dňoch dala na web fotografiu, na ktorej hrdo predvádza svoj oblý zadok. Ten si dala blondínka "vyrobiť" v Španielsku a vôbec nešlo o lacnú záležitosť. Ako vidno na zábere, Zuzana si ho ešte ozdobila tetovaním.

Mnohí fanúšikovia prsnatej Zuzanity neskrývali nadšenie. Našli sa však aj takí jedinci, čo ju kritizujú. „Taký veľký zadok by som nechcela ani zadarmo. Ale tak každému sa páči niečo iné,” znie vybraný z príspevkov. „Vystavuješ niečo, čo si si kúpila. Keby si si zadok sama vypracovala športom, malo by to lepší efekt,” pridal sa ďalší z kritikov. Čo hovoríte vy? Má táto silikónka pekné pozadie?